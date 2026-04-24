Dolberg op weg naar de uitgang bij Ajax, Weghorst volgt mogelijk

Kasper Dolberg staat mogelijk op het punt om Ajax te verlaten, amper acht maanden na zijn komst. Ook Wout Weghorst wordt in verband gebracht met een vertrek, waardoor Ajax op zoek gaat naar twee nieuwe spitsen.

De situatie rond Kasper Dolberg bij Ajax lijkt snel te verslechteren, amper acht maanden nadat hij voor een bedrag van acht miljoen euro werd overgenomen van Anderlecht.

Volgens berichten in het Algemeen Dagblad staat de Deense spits alweer op het punt om de club te verlaten. De reden hiervoor schuilt voornamelijk in het feit dat Dolberg niet volledig integreert in de tactische visie van technisch directeur Jordi Cruijff. Cruijff heeft een duidelijk beeld van hoe Ajax vooruit moet en Dolberg lijkt niet de juiste speler om die visie te realiseren. Onder de huidige trainer Oscar García heeft Dolberg bovendien weinig speeltijd gekregen, wat de situatie verder compliceert.

De concurrentie binnen de selectie is moordend en García lijkt andere spelers meer vertrouwen te schenken in zijn zoektocht naar de ideale aanvalsformatie. De recente wedstrijden illustreren dit duidelijk. Zo mocht Dolberg tijdens de confrontatie met FC Twente niet eens invallen, ondanks de aanwezigheid van Wout Weghorst. García prefereerde toen Don Angelo Konadu, een keuze die hij motiveerde met de noodzaak om hoge intensiteit druk te blijven zetten op de tegenstander.

Konadu bood in zijn ogen de fysieke en tactische mogelijkheden die Dolberg op dat moment miste. Ook tegen Heracles wist Dolberg geen significante impact te hebben, wat de twijfels over zijn toegevoegde waarde verder aanwakkert. García benadrukte na afloop dat het niet alleen om technische vaardigheden gaat, maar ook om de bereidheid om te voldoen aan de fysieke eisen die het moderne voetbal stelt.

Hij stelde dat Dolberg over de kwaliteiten beschikt om te presteren in de Eredivisie, maar dat hij meer moet laten zien op het gebied van intensiteit en inzet. De trainer heeft Dolberg uitgebreid geanalyseerd en hem voorzien van data en cijfers om hem te helpen zijn zwakke punten te identificeren en te verbeteren. De boodschap is duidelijk: Dolberg moet zich aanpassen aan de speelstijl van Ajax of zijn toekomst bij de club is onzeker.

Naast de onzekere toekomst van Dolberg, lijkt ook Wout Weghorst deze zomer te vertrekken bij Ajax. Cruijff zou van plan zijn om twee nieuwe spitsen aan te trekken om de aanval te versterken. Dit zou betekenen dat Ajax een complete metamorfose doormaakt in de aanvalslinie, met het vertrek van zowel Dolberg als Weghorst en de komst van twee nieuwe spelers. De zoektocht naar geschikte kandidaten zal intensief zijn, aangezien Cruijff een specifiek profiel voor ogen heeft.

Hij zoekt spitsen die niet alleen scorend vermogen bezitten, maar ook voldoen aan de tactische eisen die hij stelt. Het is waarschijnlijk dat Ajax zal kijken naar spelers die fysiek sterk zijn, goed kunnen meedraaien in de combinatie en in staat zijn om druk te zetten op de tegenstander. De financiële mogelijkheden van Ajax zullen een belangrijke rol spelen bij de selectie van de nieuwe spitsen.

De club zal waarschijnlijk proberen om een goede balans te vinden tussen kwaliteit en prijs, om ervoor te zorgen dat de investering rendabel is. De komst van twee nieuwe spitsen zou een signaal afgeven dat Ajax serieus werk maakt van het verbeteren van de aanval en het terugwinnen van de verloren status in de Eredivisie. De verwachtingen zijn hooggespannen en de nieuwe spitsen zullen direct moeten presteren om de fans te overtuigen.

De druk zal groot zijn, maar de potentie om succes te boeken is zeker aanwezig. De clubleiding is ervan overtuigd dat met de juiste aanvallers Ajax weer kan meedoen om de landstitel en successen kan boeken in Europa. De situatie rond Dolberg is een duidelijke illustratie van de hoge eisen die Ajax stelt aan zijn spelers.

Het is niet voldoende om alleen technisch vaardig te zijn; spelers moeten ook fysiek en tactisch voldoen aan de eisen van de trainer en de club. Dolberg heeft moeite om aan deze eisen te voldoen, wat zijn toekomst bij Ajax in gevaar brengt. De keuze van García om Konadu te prefereren boven Dolberg tijdens de wedstrijd tegen FC Twente was een duidelijk signaal dat hij meer vertrouwen heeft in de inzet en intensiteit van Konadu.

Dit laat zien dat Ajax niet alleen op zoek is naar spelers die kunnen scoren, maar ook naar spelers die hard willen werken en zich volledig willen inzetten voor de ploeg. De mogelijke verkoop van zowel Dolberg als Weghorst zou betekenen dat Ajax een nieuwe weg inslaat in de aanval. Cruijff zal zorgvuldig moeten selecteren om ervoor te zorgen dat de nieuwe spitsen de juiste kwaliteiten bezitten om Ajax naar een hoger niveau te tillen.

De komende maanden zullen cruciaal zijn voor de toekomst van Ajax, zowel op het gebied van transfers als op het gebied van prestaties op het veld. De club staat voor een uitdaging, maar met de juiste aanpak en de juiste spelers kan Ajax weer succesvol zijn. De fans hopen op een snelle en positieve wending in de aanvalslinie, zodat Ajax weer kan meedoen om de prijzen en de club weer kan terugbrengen naar de top van het Nederlandse voetbal. De verwachtingen zijn hoog, maar de potentie is er zeker





FC Transfervrij Eredivisie: Weghorst, Sterling en andere namen lopen uit contractHet einde van het seizoen nadert. In de Eredivisie lopen veel interessante spelers in juni uit hun verbintenis. VoetbalPrimeur zet er elf op een rij in FC Transfervrij Eredivisie.

Cruijffs visie op spitsen nog altijd relevant bij AjaxEen analyse van Johan Cruijffs uitspraak over balbezit en de impact daarvan op de keuze tussen Kasper Dolberg en Wout Weghorst bij Ajax. De documentaire over Cruijff benadrukt de actualiteit van zijn filosofie, vooral in relatie tot de moderne spits.

Weghorst's droomtransfer nadert: weg bij Ajax lijkt onvermijdelijkWout Weghorst staat op het punt Ajax transfervrij te verlaten. Benfica en FC Twente zijn de belangrijkste kandidaten om de spits over te nemen, nadat een transfer in de winter werd geblokkeerd door Jordi Cruijff. Juventus toonde ook interesse, maar heeft andere prioriteiten.

Wout Weghorst kon Ajax verlaten voor Europese topclubs, maar Jordi Cruijff blokkeerde zijn vertrekWout Weghorst had Ajax afgelopen winter kunnen verlaten voor Benfica en Juventus, maar Jordi Cruijff zag een vertrek van de 33-jarige spits niet zitten. Dat meldt Voetbal International donderdag.

'Twente wil Weghorst om specifieke reden naar Enschede halen'Wout Weghorst gaat deze zomer waarschijnlijk transfervrij vertrekken bij Ajax en FC Twente staat vooraan in de rij om hem over te nemen. De Tukkers zien in hem een speciale rol weggelegd binnen de organisatie.

'Droomtransfer' Ajax-spits Weghorst lijkt aanstaande: 'De weg ligt open'Volgens RTV Oost-journalist Tijmen van Wissing ligt de weg open voor een transfer van Wout Weghorst naar FC Twente. De Ajax-spits wordt al maanden gelinkt aan een mogelijke overstap naar Enschede, maar ook buitenlandse clubs zijn geïnteresseerd.

