Dolberg mogelijk voor grote transferstunt bij Midtjylland

Er wordt gesproken over een mogelijke terugkeer van Dolberg naar Midtjylland, nadat hij een lastig seizoen heeft achter de rug bij Ajax. De Deen zou van technisch directeur Jordi Cruijff te horen hebben gekregen dat hij mag uitzien naar een andere club. Zijn contract loopt nog tot medio 2029 in de Johan Cruijff ArenA.

woensdagmiddag. Er wordt gesproken over 'een grote transferstunt voor volgend seizoen', nadat Dolberg een lastig seizoen achter de rug heeft bij Ajax .al dat de terugkeer van Dolberg in Amsterdam mogelijk beperkt zou blijven tot één seizoen.

De 28-jarige spits uit Denemarken zou van technisch directeur Jordi Cruijff te horen hebben gekregen dat hij mag uitzien naar een andere club. Zijn contract loopt nog tot medio 2029 in de Johan Cruijff ArenA.heeft Midtjylland 'grote belangstelling' voor de diensten van Dolberg. Het medium wijst op het feit dat de Deen een moeilijk seizoen achter de rug heeft als speler van Ajax.

'FC Midtjylland hoopt de spits daarom te kunnen overtuigen om terug te keren naar de Superliga', zo valt er te lezen. Vorige zomer betaalde Ajax nog tien miljoen euro om Dolberg over te nemen van Anderlecht. Hij werd op Deadline Day gepresenteerd als vervanger van Brian Brobbey.stelt dat Midtjylland dat bedrag waarschijnlijk niet kan betalen om de Deen deze zomer los te weken bij Ajax.

'Midtjylland hoopt op een grote transferstunt voor volgend seizoen', klinkt het. Dit seizoen kwam Dolberg 22 Eredivisie-wedstrijden in actie bij Ajax. Daarin was de spits goed voor drie doelpunten en drie assists. Zijn waarde wordt momenteel doo





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dolberg Ajax Midtjylland Transfer Eindseizoen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dick Schreuder moet volgens Driessen op de lijst van Jordi Cruijff voor Ajax staanDe journalist Valentijn Driessen vindt dat het spel dat Dick Schreuder dit seizoen laat zien perfect past bij de Amsterdammers en dat het onbegrijpelijk is dat Jordi Cruijff hem niet op de lijst heeft staan. De journalist denkt dat Cruijff een grote voorkeur heeft voor een Spaanse trainer.

Read more »

Valentijn Driessen klopt kritiek op Jordi Cruijff van Ajax bij Schreuder-kandidaat NECValentijn Driessen, bekend voor zijn columns in de Telegraaf, vindt het onbegrijpelijk dat Jordi Cruijff geen Schreuder in beeld heeft bij Ajax voor de nieuwe trainer. Schreuder eindigde dit seizoen als derde in de Eredivisie met NEC en heeft de club naar voorrondes in de Champions League gebracht.

Read more »

Derksen: 'Tragisch dieptepunt voor Ajax, Cruijff teert op de naam van zijn vader'Volgens Johan Derksen is de huidige situatie van Ajax een tragisch dieptepunt voor de club. Met name het werk van Jordi Cruijff, die volgens De Snor volstrekt ongeschikt is als technisch directeur van de Amsterdammers, kan rekenen op veel kritiek.

Read more »

Kraay doet voorspelling over Ajax: 'Hij in Henderson-rol, heeft Cruijff geen scouts voor nodig'Hans Kraay jr. vindt dat Ajax Daley Blind nog voor minimaal een jaar naar Amsterdam moet halen. De analist ziet voor de routinier van Girona een ‘Henderson-rol’ in het huidige elftal van Ajax.

Read more »