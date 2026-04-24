Doelpuntloos gelijkspel in eerste helft tussen FC Emmen en De Graafschap

FC Emmen en De Graafschap staan na 45 minuten spelen nog steeds 0-0. Doelman Luca Unbehaun houdt FC Emmen in de wedstrijd met diverse knappe reddingen. Beide teams creëren kansen, maar scoren nog niet.

De wedstrijd tussen FC Emmen en De Graafschap is halverwege, met een ruststand van 0-0. Hoewel beide teams kansen hebben gecreëerd, is er nog geen doelpunt gevallen.

De eerste helft werd gekenmerkt door goede reddingen van doelman Luca Unbehaun van FC Emmen, die meerdere keren zijn team behoedde voor een achterstand. Vooral de pogingen van Nils Eggens en de linksbuiten van De Graafschap werden knap gepareerd. FC Emmen had zelf ook mogelijkheden, met name via Stan van Manen en Rodney Kongolo, maar hun inzetten misten de precisie of werden gestopt door de doelman van De Graafschap.

De Graafschap liet zien dat het gevaarlijk kan zijn, met snelle aanvallen en schoten van afstand, maar de verdediging van FC Emmen en de uitstekende vorm van Unbehaun hielden stand. De eerste kansen in de wedstrijd kwamen van FC Emmen, met een poging van Rodney Kongolo die echter geen probleem vormde voor de doelman. Vervolgens was het De Graafschap dat aandrong, met een vrije trap na een overtreding van Daniel Beukers, die geel kreeg.

De jonge Chiel Sunder liet zich zien met goede onderscheppingen en probeerde Romano Postema in positie te brengen, maar de verdediging van De Graafschap stond pal. De grootste kans voor FC Emmen in de eerste helft kwam van Stan van Manen, die goed naar binnen kapte maar geen kracht achter zijn schot kon zetten. De Graafschap antwoordde met een schot van afstand, dat werd gestopt door Unbehaun.

De laatste tien minuten van de eerste helft waren minder opwindend, met FC Emmen dat weinig liet zien. De Graafschap bleef proberen, maar Unbehaun bleef een sta in de weg, onder andere bij een één-op-één situatie met Nils Eggens. Een grote kans voor De Graafschap verdween over het doel. FC Emmen mist vanavond drie belangrijke spelers door schorsingen: Tim Geypens, Gijs Bolk en Lukas Larsen.

Dit heeft invloed op de samenstelling van het team, maar Romano Postema is wel aanwezig, net als bij de eerdere overwinning van FC Emmen in Doetinchem (2-3). De Graafschap heeft in deze wedstrijd niets meer te verliezen, maar wil het seizoen wel graag afsluiten met een positief resultaat. FC Emmen kan in het beste geval nog elfde eindigen, maar is afhankelijk van de resultaten op andere velden.

De wedstrijd is tot nu toe een gelijkwaardige strijd, met beide teams die hun kansen krijgen. De tweede helft belooft spannend te worden, met de vraag of een van beide teams de openingstreffer kan vinden en de wedstrijd in hun voordeel kan beslissen. De afwezigheid van de geschorste spelers bij FC Emmen is merkbaar, maar de overige spelers proberen zich te geven en een goed resultaat neer te zetten.

De Graafschap speelt met veel energie en wil graag een goed gevoel mee naar huis nemen





