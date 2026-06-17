Doelman De Busser op weg naar AZ na succesvolle periode bij Go Ahead Eagles

De Belgische doelman De Busser verlaat Go Ahead Eagles voor een meerjarig contract bij AZ Alkmaar. Na een sterke ontwikkeling en een belangrijke rol in de Bekerwinning, realiseert hij de gewenste stap. Zijn opvolger is al aangeschaft.

De Busser tekende in de zomer van 2024 een driejarig contract bij Go Ahead Eagles in de Adelaarshorst. Hij kwam destijds over van het Belgische Lommel SK.

Waar hij tijdens zijn eerste halfjaar in Deventer nog als reserve doelman fungeerde, slaagde hij er in het voorjaar van 2025 in om de Duitse Luca Plogmann uit de basis te verdrijven. De Busser groeide uit tot een absolute vast onderdeel van het elftal van trainer Paul Simonis. dat in hetzelfde seizoen de Eurojackpot KNVB Beker wist te winnen.

In de bekerfinale tegen AZ eiste de doelman een hoofdrol op door in de strafschoppenserie twee penalty's te stoppen, een cruciale bijdrage aan de overwinning. Nu lijkt uitgerekend de club uit Alkmaar, AZ, zijn nieuwe werkgever te worden. Na eerdere persoonlijke gesprekken hebben de clubs inmiddels ook een mondeling akkoord bereikt. Momenteel worden de laatste details uitgewerkt, waarna de Belg een meerjarig contract zal tekenen in Noord-Holland.

Daarmee heeft De Busser zijn gewenste transfer gerealiseerd. In mei vertelde de doelman openhartig over zijn vertrekwens aan Voetbal International.

'Het is de bedoeling dat ik een stap ga maken', zei hij toen. 'Ik vind het ook belangrijk dat ik niet transfervrij de deur uitloop en Go Ahead er niets aan overhoudt. Deze club heeft mijn carrière gelanceerd, dan vind ik wel dat ze er iets voor terug moeten krijgen.

' Over de exacte transfersom is nog niets bekend. Go Ahead Eagles heeft de opvolger van De Busser al binnen. Eind mei namen de Deventenaren de Noorse doelman Kjetil Haug over van het Franse club Valenciennes, zodat zij een directe vervanging hebben voor het vertrekkende talent





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

De Busser Go Ahead Eagles AZ Alkmaar Transfer Doelman KNVB Beker

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FC Emmen huurt doelman Sam Karssies van FC Twente voor volgend seizoenFC Emmen heeft met Sam Karssies de gewenste eerste doelman voor het komende seizoen binnen. De 23-jarige keeper wordt voor een jaar gehuurd van FC Twente. Karssies is sinds 2022 bij de eerste selectie van Twente maar kwam nog niet uit voor het eerste elftal. Hij speelde wel voor de onder 21. Clubdirecteur Ernst Söllner benadrukt het potentieel van de jonge doorman en hoopt dat hij bij Emmen de kans krijgt om zich verder te ontwikkelen. Karssies moet concurrentie aangaan met Dirk Baron en Kevin Norder. Vorig jaar was de huur van Juliën Mesbahi van Twente minder succesvol. Emmen is ondertussen nog op zoek naar een ervaren spits.

Read more »

Sensationele remise Kaapverdië tegen Spanje: 0-0 • Uitblinkende doelman Vozinha (40) in tranenIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige nieuws van het WK voetbal 2026.

Read more »

Feyenoord-overweging voor 40-jarige Kaapverdiaanse doelman VozinhaJohan Derksen prijst de prestaties van de 40-jarige doelman Vozinha van Kaapverdië en suggereert dat Feyenoord hem zou kunnen aanwerven. René van der Gijp en Wilfred Genee bespreken de mogelijke transfer, terwijl ze kritisch zijn over de Oranje-doelmannen en de optredens van Spanje en Japan.

Read more »

AZ betaalt miljoenen en heeft concurrent voor Rome-Jayden Owusu-Oduro binnenAZ en Go Ahead Eagles hebben een mondeling akkoord bereikt over de transfer van Jari De Busser, zo meldt de goed ingevoerde journalist Mounir Boualin woensdag.

Read more »