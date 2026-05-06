Dodelijke schietpartij op school in Brazilië: twee doden en twee gewonden door 13-jarige jongen

Een 13-jarige jongen heeft twee mensen gedood en twee gewond bij een schietpartij op een school in Rio Branco, Brazilië. De dader gebruikte het wapen van zijn stiefvader en werd later opgepakt. De politie onderzoekt de motivatie achter de aanval, terwijl de staat Acre alle scholen voor drie dagen sluit als reactie op het incident.

Bij een schietpartij op een school in de Braziliaanse stad Rio Branco, in het noordwesten van het land, zijn twee medewerkers om het leven gekomen en twee andere personen gewond geraakt.

De vermoedelijke dader is een 13-jarige jongen. De jongen werd na zijn daad opgepakt door de politie. Volgens de politie, die aan de krant Folha de S.Paulo informatie verstrekte, kon de jongen makkelijk de school, het Instituto Sao José, binnendringen omdat hij een leerling was. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt, meldt de krant.

De motivatie achter de daad van de jongen wordt nog onderzocht. De dodelijke slachtoffers zijn volgens lokale krant A Gazeta do Acre een vrouw van 36 en een vrouw van 52 jaar. De twee gewonden, een medewerker van de school en een leerling, zijn naar een nabijgelegen ziekenhuis vervoerd. De leerling werd waarschijnlijk in zijn been geschoten en de medewerker in zijn voet.

Toen de jongen werd opgepakt, had hij nog twee geladen magazijnen bij zich, aldus de politie. De stiefvader van de jongen is kort daarna ook gearresteerd. Een leerling die in een klaslokaal boven de plek van de schoten zat, meldt dat er niet direct alarm geslagen werd toen er schoten klonken omdat er werkzaamheden bezig waren op school. Volgens deze leerling verwarden medewerkers en leerlingen de knallen aanvankelijk met geluiden van bouwwerkzaamheden.

De gouverneur van de staat Acre, waar Rio Branco de hoofdstad van is, heeft haar steun betuigd aan de familie van slachtoffers. Als reactie op de aanval zijn alle staatsscholen in Acre voor drie dagen gesloten. Schietpartijen op scholen komen vaker voor in Brazilië. Zo werden vorig jaar twee tieners doodgeschoten op een school in het noordoosten van het land in de staat Ceara.

En in diezelfde staat opende een tiener het vuur op drie klasgenootjes, waarbij één dode viel. De schietpartij in Rio Branco heeft opnieuw de discussie over veiligheid op scholen en toegang tot wapens in Brazilië aangewakkerd. Lokale autoriteiten hebben aangegeven dat er strengere controles en preventieve maatregelen nodig zijn om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. De politie onderzoekt momenteel of er sprake is van een voorbedachte rade of dat de jongen impulsief heeft gehandeld.

Ondertussen is de gemeenschap van Rio Branco in rouw en zijn er bloemen en kaarsen gebracht naar de school als teken van respect voor de slachtoffers. De schietpartij heeft ook internationale aandacht getrokken, met reacties van verschillende mensenrechtenorganisaties die de Braziliaanse regering oproepen om meer te doen om geweld op scholen tegen te gaan





