Dodelijke explosie en brand in Zuid-Koreaanse raketfabriek van Hanwha Aerospace

Bij een ernstig incident in een wapenfabriek van Hanwha Aerospace in Daejeon, Zuid-Korea, zijn vijf mensen om het leven gekomen. Twee personen raakten gewond, waarvan een ernstig. De explosie vond plaats tijdens schoonmaakwerkzaamheden aan apparatuur voor raketbrandstof. Door de hevige brand en het staatsgeheim karakter van de fabrieksplattegronden was het blussen en onderzoek bemoeilijkt. De fabrieksdirecteur heeft excuses aangeboden en zal meewerken aan het onderzoek naar de oorzaak.

In Zuid-Korea zijn vijf mensen omgekomen bij een explosie en brand in een raketfabriek. Twee mensen raakten gewond, zeker een van hen is er slecht aan toe.

Het ging mis in een fabriek van wapenfabrikant Hanwha Aerospace in Daejeon, in het midden van het land. Door nog onbekende oorzaak ontstond er een explosie tijdens het schoonmaken van apparatuur die wordt gebruikt voor het maken van raketbrandstof. De twee overlevenden konden op eigen kracht uit het gebouw wegkomen. Een van hen liep wel zware brandwonden op.

Door het felle vuur is het nog niet mogelijk geweest de vijf doden te identificeren. Hanwha is een grote speler in de defensie-industrie van het land. In de fabriek in Daejeon worden vooral raketmotoren en -brandstof gemaakt voor grond-grondraketten. Volgens de autoriteiten was het vuur moeilijker te bestrijden doordat de plattegronden van de fabriek gelden als staatsgeheim.

De directeur van de fabriek heeft zijn excuses aangeboden aan de nabestaanden van de slachtoffers. Hij zegt volledig te zullen meewerken met het onderzoek naar de oorzaak van de brand





