Dodelijk spoorwegongeval in Buggenhout: vier doden en vijf zwaargewonden kinderen

Een ernstig spoorwegongeval in Buggenhout kostte vier mensen het leven, waaronder twee kinderen en de buschauffeur. Vijf kinderen raakten zwaargewond. De overgang waar het ongeluk gebeurde was bekend als risicovol. Het onderzoek naar de exacte toedracht loopt.

In België vond een zwaar spoorwegongeval plaats waarbij een bus en een trein elkaar raakten. Spoorwegbeheerder Infrabel noemt het een van de ernstigste ongevallen ooit op een spoorwegovergang in België .

Het ongeluk gebeurde in Buggenhout, tussen Antwerpen en Brussel, en kostte vier mensen het leven. Twee kinderen van 12 en 15 jaar uit Bornem, een 27-jarige begeleidster en de 49-jarige chauffeur kwamen om het leven. Vijf kinderen in de bus raakten zwaargewond. Volgens Infrabel reed de chauffeur tegen een gesloten slagboom aan en knippertrode een rood licht, terwijl de trein met ongeveer 90 km/u naderde.

De machinist remde nog maar kon het ongeluk niet voorkomen. Het Openbaar Ministerie meldde dat de chauffeur een onberispelijke staat van dienst had en een ervaren bestuurder was. De exacte toedracht is nog onduidelijk; het onderzoek loopt. Bronnen uit de sector zeggen dat de overgang bekendstaat als een 'hotspot' omdat de slagbomen relatief lang dicht blijven, waardoor automobilisten soms proberen alsnog over te steken.

Verder komt hier een Complexe verkeerssituatie door samenloop van wegen. De gemeente Buggenhout hechtte halfstok en het spoorverkeer werd tijdelijk onderbroken maar later hervat





