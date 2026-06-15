Dode vrouw gevonden in woning Sprang-Capelle, politie start groot onderzoek

In een huis aan de Kaardebol in Sprang-Capelle is maandagochtend een dode vrouw gevonden, wat leidde tot een omvangrijk politieonderzoek met meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter. De recherche heeft telefoons veiliggesteld en onderzoekt of er sprake is van een misdrijf.

In een woning aan de Kaardebol in Sprang-Capelle werd maandagochtend een dode vrouw aangetroffen. Het incident leidde tot een grootschalig politieonderzoek waarbij diverse hulpdiensten ter plaatse kwamen, waaronder meerdere ambulances en een traumahelikopter.

De vrouw werd iets voor half vijf gevonden. Politieonderzoekers in witte pakken, rechercheurs en witte tenten zijn actief op de locatie. Volgens een buurtbewoner, Jac, werd hij wakker van geluiden die bleken van de traumahelikopter. Hij zag snel meer politie arriveeren en hoorde later dat er een vrouw was overleden, die hij kende.

Een speciale politie-eenheid voor onderzoek op de plaats delict is betrokken. Telefoons zijn uit het huis gehaald voor verder onderzoek. Het is nog onduidelijk of er sprake is van een misdrijf. De politie geeft tot het onderzoek is afgerond geen commentaar





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Dode Vrouw Sprang-Capelle Politieonderzoek Kaardebol Traumahelikopter

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