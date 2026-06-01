Dode en gewonden bij steekpartij in bedrijfspand Heerhugowaard

Bij een steekpartij in een bedrijfspand in Heerhugowaard is een om het leven gekomen. Twee andere personen raakten gewond. De politie is met een groot aantal eenheden aanwezig onder meer de DSI en onderzoekt de zaak. Er zijn nog geen aanhoudingen.

Een steekpartij in een bedrijfspand aan de Coulombstraat in Heerhugowaard heeft een dodelijk slachtoffer geëist. Het incident vond plaats vanavond en leidde ook tot two gewonden.

De melding bereikte de meldkamer rond 19.35 uur, waarna een grootschalige hulpinstantie in actie kwam. Zowel politie als ambulance en een traumateam via helikopter werden opgeroepen. Tegen 21.25 uur bevestigde de politie het overlijden van een persoon. De twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Op beelden is te zien dat het pand onder schot werd gehouden. De Dienst Speciale Interventies (DSI) is ter plaatse en de omgeving is grotendeels afgesloten. Ook was er een politiehelikopter actief boven het gebied. Volgens een politiedwoordvoerder is de locatie nu veilig genoeg voor een grondig sporenonderzoek.

Het pand werd uit voorzorg onder schot gehouden. De exacte omstandigheden van de steekpartij zijn nog niet duidelijk en er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie vraagt omissions van ooggetuigen en ook om camerabeelden van betrokken bedrijven of particulieren in de omgeving





