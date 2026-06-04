De onverklaarde dood van twee dalmatiërs na een zwempartij in het IJmeer heeft de hondengemeenschap in Muiderberg in rep en roer gebracht. Hoewel waarschuwingsborden voor blauwalg tijdelijk zijn geplaatst en later weer verwijderd omdat onderzoek geen blauwalg aantoonde, blijven eigenaren voorzichtig vanwege de mogelijkheid van lokale ophoping. De exacte doodsoorzaak blijft onbekend.

De dood van twee dalmatiërs , Kensi en Nacho, heeft veel opwinding veroorzaakt onder hondeneigenaren in Muiderberg en de omliggende gebieden. Vorige week overleefden de twee honden een zwempartij in het IJmeer niet.

Buurtbewoners reageren geschokt enomschrijven de gebeurtenis als afschuwelijk. Iedereen in de hondengemeenschap vraagt zich af wat er is gebeurd, aldus een getuige. Kensi (11) en Nacho (5) werden ziek na het zwemmen bij het Voorland in Muiderberg. De honden kregen verlammingsverschijnselen en overleden.

Een andere hondeneigenaar noemt het eveneens afschuwelijk en zegt dat de hondengemeenschap in de buurt in rep en roer is. De doodsoorzaak is tot nu toe onbekend. De plek waar de honden zwommen is volgens buurtbewoners juist populair bij honden die verkoeling zoeken tijdens warme dagen. Het is een aantrekkelijk plekje voor honden, vertelt een vrouw die er vaak loopt.

Jij zit op het bankje, je hondje zwemt, en je gaat weer verder als ze afgekoeld zijn. Normaal gebeurt er hier nooit wat. Na de dood van de dalmatiërs zijn er waarschuwingsborden voor blauwalg neergezet op het zwemstrand van Muiderberg. Uit aanvullend onderzoek bleek later echter dat in het water van deze zwemlocatie geen blauwalg zat.

De borden zijn dan ook weer weggehaald. Toch zijn daarmee niet alle vragen beantwoord. Verschillende buurtbewoners wijzen erop dat blauwalg zich mogelijk kan ophopen op beschutte, stilstaande plekken die niet standaard worden onderzocht. De onzekerheid zorgt ervoor dat veel hondeneigenaren voorlopig geen risico nemen.

Ik hou haar hier aan de lijn. Hier loop ik liever niet, zegt een baasje terwijl ze haar hond vastmaakt. Een andere vrouw is ook extra alert: Uit voorzorg haal ik toch even mijn hond uit het water. De gebeurtenis heeft geleid tot grote bezorgdheid en veranderde gedragspatronen bij hondeneigenaren in de regio, die nu voorzichtig zijn met het toestaan van zwempartijen in het IJmeer totdat de exacte oorzaak van de sterfte van de dalmatiërs is opgehelderd





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