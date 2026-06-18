Dode bij ernstig verkeersongeval met vrachtwagen in Schiedam

Een voetganger is donderdagochtend om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk met een vrachtwagen op de Nieuwe Damlaan in Schiedam. De chauffeur is aangehouden en de politie onderzoekt de exacte omstandigheden van het incident.

Donderdagochtend vond een ernstig verkeersongeval plaats op de Nieuwe Damlaan in Schiedam , waarbij een voetganger om het leven kwam. De ongeluk gebeurde rond 09:30 uur nabij de kruising met de Hargalaan.

Een vrachtwagen raakte betrokken; de chauffeur werd aangehouden wat gebruikelijk is bij dergelijke incidenten. Volgens getuigen is er sprake van een bloedspoor vanaf een zebrapad, wat zou kunnen duiden op een meesleepongeval. De vrachtwagen stond bij de uitrit van een tankstation en een zeil werd geplaatst om het slachtoffer te bedekken. De identiteit van het slachtoffer, vermoedelijk een vrouw, moet nog officieel worden bevestigd.

De hulpdiensten arriveerden in grote aantallen maar konden geen medische hulp meer bieden. De Nieuwe Damlaan werd in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte omstandigheden van het ongeval





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