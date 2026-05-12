Documentaire over Waalwijker die door verlies sterkte vindt

Romano Misiedjan uit Waalwijk verloor zijn zoon Delivio aan lymfeklierkanker. Ondanks de zware klap, blijft hij sterk en probeert hij zijn verlies om te zetten tot kracht. Hij maakt een documentaire over zijn persoonlijke strijd en probeert anderen te inspireren.

Delivio is nog veel aanwezig in het huis van Romano en zijn gezin (foto: Pieter Soethout)Minder dan een jaar geleden verloor Romano Misiedjan uit Waalwijk zijn twaalfjarige zoontje Delivio aan de gevolgen van lymfeklierkanker.

Hoe hard de klap ook was, Romano wil en moet door. Om te laten zien hoe hij dat doet, is hij bezig met een documentaire.

‘Ik wil laten zien hoe ik mezelf heb teruggevonden na het overlijden van mijn zoon’, vertelt hij. Als hij op een zonnige dag bij het speeltuintje aankomt waar zijn zoon vroeger altijd speelde, valt de normaal praatgrage Romano plotseling stil.

‘Op dit moment zie ik voor me hoe ik hem vroeger duwde op de schommel. Dat komt wel even binnen’, vertelt hij. Hoewel het hem heel vaak lukt om positief te blijven, gaat dat echt niet altijd.

‘Ik voel de emotie en ik laat het er ook gewoon zijn, al moet ik een traantje laten’, geeft hij eerlijk toe. ‘Je moet het niet wegstoppen, maar het is niet de bedoeling dat je er de hele dag mee loopt. ’ Romano legt uit hoe hij probeert sterk te blijven en zijn gedachten naar positieve herinneringen te sturen.

‘Dat is iets wat mijn zoon ons ook heeft meegegeven’, legt hij uit. ‘Toen hij op zijn sterfbed lag, zou hij eigenlijk niet meer wakker worden. Maar dat deed hij toch. Toen zei hij: ‘jullie moeten sterk blijven’.

Die woorden blijven me nog elke dag bij. Nu probeer ik te denken aan zijn gekke streken en zijn mooie lach. ’ Zijn manier van omgaan met verlies probeert hij ook mee te geven aan anderen, op zijn sociale media, door middel van een documentaire en via zijn eigen coachingbedrijf. Als Romano door zijn berichten op Instagram scrolt, valt zijn oog op een van de reacties.

Hij leest hem voor: ‘Zo’n groot gemis in jullie midden. Een kind wegbrengen is het zwaarste wat je als ouder elke seconde mee moet dragen. Ik voel jullie pijn en ik geef jullie heel veel liefde. ’ Het zijn berichten waar de Waalwijker kracht uit haalt: ‘De reacties die je van mensen krijgt, zijn ongelofelijk.

’. De 12-jarige jongen uit Waalwijk is acteur en op dat moment al bekend bij het grote publiek als Manu in de soapserie Goede Tijden Slechte Tijden. Hij gaat een zwaar behandeldraject in, de kanker gaat weg, maar komt later terug in een ergere variant. Ook daarvoor wordt hij behandeld, maar na 2,5 jaar krijgt het gezin te horen dat Delivio zal komen te overlijden.

Hij heeft dan gaatjes in zijn longen en gaat het niet redden. De klap voor het gezin is enorm.

‘Het is alsof je wereld instort’, blikt Romano terug. ‘Je weet niet meer wie je bent. Uiteindelijk wil je niet eens naar buiten, je wil geen mensen zien en je hebt je emoties niet onder controle. De pijn en het gemis zijn hevig.

’ Toch leert hij omgaan met de pijn en vindt hij manieren om op een positieve manier aan Delivio te denken.

‘Het begon met een stukje structuur in mijn leven aanbrengen’, vertelt Romano. ‘Ik solliciteerde voor een parttimebaan en werd aangenomen, ik ging vier keer in de week sporten en ben veel gaan lezen over. Het gaat niet vanzelf, maar in heel kleine stapjes. Er komt steeds maar één procentje bij, maar over een lange tijd verander je toch heel veel.

’ Hoe hij dat allemaal gedaan heeft, wil hij laten zien in de documentaire, die hij samen met filmmaker Daniel Scotch maakt. Het eerste deel filmden de twee al in Suriname, waar Delivio graag kwam. Wanneer de documentaire te zien is, weet Romano nog niet.

‘We hebben de en we zijn bezig met verschillende zenders of ze hem uit willen zenden. ’ Het doel van het grote project weet Romano al wel.

‘Ik wil laten zien hoe ik mezelf terugkreeg na het overlijden van mijn zoon en ik wil laten zien wie hij was. Ik hoop dat mensen inspiratie, moed en kracht uit mijn verhaal halen. Ik hoop dat ze inzien dat het leven je kan neerslaan, maar je kan altijd opstaan en verder gaan.





