DNA-bewijs tegen verdachte in zaak seksueel misbruik iHub Alphen aan den Rijn

Tijdens een tussentijdse zitting in Den Haag heeft het OM bekendgemaakt dat DNA-beweis is gevonden tegen een van de verdachten in de zaak over seksueel misbruik van kwetsbare meiden in de jeugdinstelling iHub in Alphen aan den Rijn.

In een uitgebreid gerechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik in de jeugdinstelling iHub in Alphen aan den Rijn is er een belangrijke doorbraak. Maandag tijdens een tussentijdse zitting voor de rechtbank in Den Haag kwam naar buiten dat DNA-bewijs is gevonden tegen een van de verdachten.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bekendgemaakt dat bij aanvullend forensisch onderzoek DNA-sporen van Bilal H., een 28-jarige man uit Maassluis, zijn gedetecteerd op kleding van een van de slachtoffers. Een officier van justitie benadrukte dat daarmee een duidelijke link met de verdachte is gelegd. Bilal H. en Abdel O., een 21-jarige uit Rotterdam, worden verdacht van het plegen van seksuele handelingen met twee kwetsbare meisjes van respectievelijk 15 en 14 jaar oud in november 2025.

Beide verdachten hadden op dat moment nachtdienst in de instelling die speciaal is opgericht voor meisjes die zijn uitgeleverd aan loverboys. Hoewel het eerdere onderzoek nog geen definitief bewijs leverde, lijkt het nieuwe DNA-materiaal het verhaal van het OM te onderbouwen. Interessant is dat Bilal H., die tot nu toe zijn zwijgrecht had ingeroepen, op de zitting heeft aangegeven nu alsnog een verklaring te willen afleggen bij de politie. Zijn advocaat moet daarvoor nog toestemming van de rechter aanvragen.

De zaak tegen hem wordt op een later moment behandeld. De andere verdachte, Abdel O., bleef zijn onschuld beteren tijdens de zitting. Hij verklaarde dat de zes maanden die hij al in voorarrest heeft doorgebracht een hel zijn geweest. Hij vertelde dat hij in de detentie door andere gedetineerden is aangevallen, waarna de vader van een van de slachtoffers in de rechtszaal uit boosheid riep dat men dan ook maar van kinderen af moest blijven.

Abdel O.'s advocaat vroeg de rechter om zijn cliënt vrij te laten, maar het OM verzette dit krachtig. De officier van justitie wees op de ernst van de feiten: het zou gaan om de verkrachting van een kind onder de zestien, in een beschermde instelling die juist bedoeld is om meisjes met een kwetsbaar verleden te helpen. De rechter ging in met het standpunt van het OM en besloot dat zowel Abdel O. als Bilal H. in detentie moeten blijven.

Hun zaak komt op 12 augustus inhoudelijk aan bod. De behandeling van Bilal H. is nog niet gepland. De zaak roept discussies op over de veiligheid binnen jeugdzorginstellingen en de bescherming van extreem kwetsbare jongeren. De slachtoffers zijn al eerder uitgeleverd aan loverboys en zoeken nu,hulp in een veilige omgeving.

Dat die hulpplaats mogelijk is geschonden door mensen die juist verantwoordelijk zijn voor hun bescherming, wordt als bijzonder verontrustend ervaren. De instelling iHub moet mogelijk aan een kritische blik onderhevig zijn. Voor de ouders van de meisjes is de procesvoering een emotionele rollercoaster. De uitspraak van de vader in de rechtszaal toont de diepe woede en machteloosheid die aanwezig is.

Het OM wil met een zwaardere aanpak duidelijk maken dat dergelijk misbruik in een beschermde context onaanvaardbaar is en streng wordt bestraft. De komende zitting in augustus zal waarschijnlijk meer licht op de feitelijke gebeurtenissen werpen en mogelijk ook de vraag behandelen van hoe dergelijke situaties in de toekomst kunnen worden voorkomen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DNA-Bewijs Ihub Alphen Aan Den Rijn Seksueel Misbruik Jeugdinstelling Bilal H. Abdel O. Loverboys Voorarrest Rechtbank Den Haag Kinderbescherming

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Staatssecretaris Van Bruggen onwel tijdens herdenking bij Muur tegen GeweldStaatssecretaris Claudia van Bruggen werd vanmiddag onwel tijdens de herdenkingsbijeenkomst bij de Muur tegen Geweld in de Wijk. Ze werd bevangen door de hitte, maar het gaat inmiddels weer goed met haar. Tijdens de ceremonie werden nieuwe naambordjes toegevoegd, waaronder die van Cas Steenbergen, slachtoffer van zinloos geweld.

Read more »

Spoedapotheek in Alphen sluit door personeelstekort; patiënten moeten naar LeiderdorpVanaf 1 juni 2024 sluit de DagNacht Apotheek in het Alrijne Ziekenhuis in Alphen aan den Rijn definitief. Door een structureel personeelstekort kan de apotheek de geopende uren van 8.00 tot 23.00 niet meer garanderen. Patiënten uit de regio moeten voor spoedmedicijnen naar Leiderdorp, en thuisbezorging is voor bepaalde groepen geregeld. Actiegroepen en ouderenorganisaties protesteren vanwege de gevolgen voor veiligheid, maar de sluiting is onomkeerbaar.

Read more »

NRC onthult: Noppert negeerde Van Gaal tijdens strafschoppenserie tegen ArgentiniëLouis van Gaal blijkt zich nog altijd te ergeren aan een beslissing van Andries Noppert tijdens het WK van 2022 in Qatar. De doelman van het Nederlands elftal koos er in de veelbesproken strafschoppenserie tegen Argentinië voor om af te wijken van de vooraf gemaakte afspraken binnen de Oranje-staf.

Read more »

Jongen (17) die fakkels gooide tijdens bekerfinale opgepakt • Automobilist botst tegen politiebureau, bestuurder aangehoudenDrie politie-invallen in Amsterdam, Beverwijk en Hoofddorp: meerdere aanhoudingen en voertuigen in beslag genomen. Lees het hele verhaal.

Read more »