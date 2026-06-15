Dj Wef ontkent affaire met collega Nordin Blessing na geruchten over ontrouw

Dj Wef heeft een Instagramstatement geplaatst waarin ze een vermeende affaire met radiomaker Nordin Blessing ontkent. Ze reageert op geruchten dat hij zijn relatie met realityster Channah Koerten verbrak door te vreemdgaan. Wef klaagt aan dat mensen oordelen zonder feitelijke kennis en dat sociale media onwaarheden verspreiden.

Dj Wef , 32 jaar, heeft via Instagram een verklaring afgelegd waarin ze ontkent een affaire gehad te hebben met haar collega-radiomaker Nordin Blessing , 27 jaar.

Ze benadrukt dat de relatie nooit verder ging dan een vriendschap. Dit statement volgt op recente geruchten dat Nordin zijn vriendin, realityster Channah Koerten, zou hebben bedrogen. Volgens Wef vormen velen oordelen zonder de feiten te kennen, en ze uit zich verbaasd over hoeveel menseninstagramverhalen geloven zonder te trachten de waarheid te achterhalen. Ze gelooft dat de waarheid uiteindelijk aan het licht zal komen.

Nordin Blessing had eerder via sociale media zijn trots uitgesproken over zijn dochter tijdens een zwemles, maar reageerde niet direct op de specifieke beschuldigingen. Het nieuwswerking toont hoe snel roddels verspreiden in de digitale tijd, en hoe moeilijk het is om de privéleven van bekende Personen te scheiden van hun publieke imago





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