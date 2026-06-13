Diverse incidenten in Utrecht: brandexplosie, rellen, treinuitval en dood kalf

Een samenvatting van de gebeurtenissen in het weekend van 13‑14 juni in Utrecht, waaronder een meterkastexplosie in Vleuten, rellen in Wijk bij Duurstede, treinonderbreking rond Woerden en de vondst van een dood kalf nabij de Haarrijnse Plas.

In het afgelopen weekend hebben zich in de provincie Utrecht meerdere incidenten voorgedaan die zowel bewoners als hulpverleners en reizigers hebben geraakt. In Vleuten ontplofte de meterkast van een woning aan de Prattenburg tijdens het bestrijden van een brand die oorspronkelijk vanuit de zolder was ontstaan.

Brandweerlieden meldden dat de vlammen zich snel naar de technische ruimte verspreidden, waarna een plotselinge explosie van de meterkast plaatsvond. Gelukkig raakte er niemand direct gewond, maar de explosie vergrootte de risico's voor de blusploeg en de omwonenden, die tijdelijk werden geëvacueerd uit de directe omgeving. De brandweer zette een uitgebreid veiligheidsplan in, waarbij onder meer ademhalingsmaskers en beschermende kleding werden ingezet om eventuele giftige dampen en rondvliegende brokstukken tegen te gaan.

De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht, maar voorlopige aanwijzingen wijzen op een combinatie van een overbelaste elektrische installatie en een snelle opbouw van brandstofgassen in de meterkast. Daarnaast ontstonden er spanningen in Wijk bij Duurstede, waar de politie gisteravond ingreep tegen een groep jongeren die zich schuldig maakten aan vandalisme rond het gemeentehuis. De demonstrateurs gooiden stenen en zwaar vuurwerk naar de politie, en slagen ruiten in de glazen gevel van het gemeentehuis.

De situatie escaleerde snel, waardoor er extrascanners en anti‑hindermaatregelen werden ingezet. Uiteindelijk werden zeven verdachten aangehouden op het terrein, waarna de arrestanten werden overgebracht naar het detentiecentrum in Utrecht voor verhoor. De politie heeft aangegeven dat de opgeblazen voorwerpen en de stenen een ernstig veiligheidsrisico vormden en dat er daarom geen concessies werden gedaan aan de groep.

De autoriteiten blijven de onderliggende oorzaken van het gedrag onderzoeken, met de nadruk op jeugdwerk, buurtpreventie en een betere samenwerking tussen scholen en de politie. Het treinverkeer in de omgeving van Woerden werd eveneens ernstig verstoord door een brand in een klein transformatorhuisje nabij een spoorwegovergang. De vlammen vingen vrijdagmiddag drie treinen die op dat moment op het traject stond, waardoor zo'n 1.300 passagiers gedwongen werden hun trein te verlaten en te evacueren.

Het evacuatie‑proces duurde meerdere uren en werd bemand door zowel de NS‑diensten als de lokale brandweer. Passagiers werden naar een tijdelijk opvangpunt in een nabijgelegen school geleid, waar ze voedsel, water en dekens kregen aangeboden. Het brandincident werd pas in de avond volledig onder controle gebracht, waarna het spoorsysteem werd geïnspecteerd en geleidelijk weer op gang werd gebracht.

De NS heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand, waarbij vermoed wordt dat een kortsluiting in het transformatorhuisje de brand heeft veroorzaakt. Het incident heeft de noodzaak onderstreept van periodiek onderhoud en tijdig vervangen van verouderde elektrische componenten langs het spoornetwerk. Naast deze gebeurtenissen werd er ook een trieste vondst gemeld in een natuurgebied bij de Haarrijnse Plas. Een dood reekalf, dat eerder die week was verdwenen, werd door wandelaars teruggevonden.

Forensisch onderzoek naar het stoffelijk overschot wees uit dat het kalf waarschijnlijk is gestorven door een bijtwond van een hond, aangezien er duidelijke beten en vuilresten rond de wond werden aangetroffen. De onderzoekers concludeerden dat het dier niet op natuurlijke wijze was gestorven, maar dat een hond, mogelijk loslopend in het gebied, de fatale beet heeft toegebracht.

De lokale autoriteiten hebben inmiddels een waarschuwing uitgegeven aan eigenaren van honden om hun huisdieren aan de lijn te houden in de natuurgebieden, om zowel de veiligheid van huisdieren als van het lokale wild te waarborgen. Deze incidenten laten zien hoe uiteenlopend de uitdagingen kunnen zijn waarmee de provincie Utrecht te maken heeft, variërend van brandveiligheid en openbare orde tot infrastructuuronderhoud en natuurbescherming





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