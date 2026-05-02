Districtsbekerfinale HZVV - Surhústerfean verplaatst: d'Olde Veste te klein

De bekerfinale tussen HZVV en Surhústerfean gaat niet door bij d'Olde Veste in Steenwijk vanwege de verwachte grote toeschouwersaantallen. De clubs zoeken nu een nieuwe locatie.

De districtsbekerfinale in het amateurvoetbal tussen HZVV en Surhústerfean , oorspronkelijk gepland voor woensdag 13 mei bij d'Olde Veste in Steenwijk, zal elders moeten worden gespeeld.

De clubs staan voor de uitdaging een nieuwe locatie te vinden voor de belangrijke wedstrijd. De beslissing volgt op een heroverweging door d'Olde Veste, die concludeerde dat de accommodatie niet in staat is om de verwachte toestroom van toeschouwers veilig en comfortabel te faciliteren. Secretaris Frans-Jan Willemen van d'Olde Veste legde uit dat de verwachtingen omtrent het aantal bezoekers, geschat op ongeveer 1600 personen, de capaciteit van het complex ver overstijgen.

Het ontbreken van tribunes zou betekenen dat toeschouwers zich rondom het veld zouden moeten opstellen, mogelijk wel vier rijen dik, wat onwenselijke situaties en veiligheidsrisico's met zich mee zou brengen. Willemen benadrukte dat het organiseren van een dergelijk evenement een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, waarbij de veiligheid van alle betrokkenen voorop staat. D'Olde Veste heeft in het verleden al vaker wedstrijden georganiseerd, waaronder nacompetitiewedstrijden, en is daardoor goed op de hoogte van de eisen en uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

De club heeft zorgvuldig overwogen of het mogelijk was om de finale toch te organiseren, maar heeft uiteindelijk geconcludeerd dat de risico's te groot zijn en dat een voetbalfeest, zoals een bekerfinale hoort te zijn, niet gegarandeerd kan worden. De reactie van HZVV-voorzitter Albert Jan Giethoorn op het nieuws was geschokt. Hij gaf aan 'flabbergasted' te zijn door de late wijziging van d'Olde Veste.

Giethoorn wees erop dat Surhústerfean al voorbereidingen had getroffen, zoals het laten drukken van toegangskaarten en het boeken van bussen voor supporters. De plotselinge beslissing van d'Olde Veste om de wedstrijd niet langer te faciliteren, zorgde voor aanzienlijke logistieke en organisatorische problemen voor beide clubs. Willemen nuanceerde dit echter door te stellen dat de finalisten zelf in eerste instantie in gesprek waren over een mogelijke locatie.

Toen zij er onderling niet uitkwamen, werd de KNVB ingeschakeld om een geschikte plek te vinden. De KNVB benaderde vervolgens d'Olde Veste, die aanvankelijk bereid was om de wedstrijd te organiseren. Echter, na verdere gesprekken en een gedetailleerde analyse van de verwachtingen en mogelijkheden, bleek dat de ideeën van beide partijen te ver uit elkaar lagen. Willemen benadrukte dat het niet om een plotselinge beslissing ging, maar om een zorgvuldige afweging van alle relevante factoren.

De club wilde er zeker van zijn dat de wedstrijd op een veilige en verantwoorde manier kon worden gespeeld, en dat de toeschouwers een prettige ervaring zouden hebben. De KNVB is nu verantwoordelijk voor het vinden van een alternatieve locatie voor de districtsbekerfinale. De bond zal rekening houden met de eisen van beide clubs, de veiligheid van de toeschouwers en de wens om een aantrekkelijke en feestelijke sfeer te creëren.

Het is nog onduidelijk wanneer en waar de wedstrijd uiteindelijk zal worden gespeeld. De clubs en de KNVB werken samen om zo snel mogelijk een oplossing te vinden. De situatie onderstreept de complexiteit van het organiseren van sportevenementen, vooral wanneer er sprake is van een grote verwachte opkomst. Het is essentieel dat alle betrokken partijen, inclusief de clubs, de KNVB en de accommodatie, nauw samenwerken om de veiligheid en het welzijn van alle deelnemers en toeschouwers te waarborgen.

De teleurstelling bij beide clubs is groot, maar de focus ligt nu op het vinden van een passende oplossing zodat de bekerfinale toch nog kan worden gespeeld en de teams hun strijd om de beker kunnen voortzetten. De KNVB zal naar verwachting binnen korte termijn met een update komen over de nieuwe locatie en de definitieve speeldatum.

Het is te hopen dat er snel een geschikte locatie wordt gevonden, zodat de supporters van HZVV en Surhústerfean alsnog kunnen genieten van een spannende en memorabele bekerfinale





