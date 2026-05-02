Districtsbekerfinale amateurvoetbal verplaatst naar Groningen: HZVV tegen Surhústerfean

De finale van de districtsbeker in het amateurvoetbal tussen HZVV en Surhústerfean wordt gespeeld in Groningen, op het terrein van Be Quick 1887, na afzegging van de oorspronkelijke locatie.

De strijd om de districtsbeker in het amateurvoetbal bereikt zijn hoogtepunt met een finale die een waar voetbalfeest in het noorden belooft te worden. HZVV , vertegenwoordiger van Drenthe, kruist de degens met Surhústerfean uit Friesland, en wel op het veld van Be Quick 1887 in Groningen .

De weg naar deze finale was echter niet zonder obstakels. Oorspronkelijk was het plan om de wedstrijd te laten plaatsvinden op het terrein van d' Olde Veste, een club uit de Vierde Divisie in Overijssel. Echter, de club trok zich onverwachts terug als gastheer, wat een spoedige zoektocht naar een alternatieve locatie noodzakelijk maakte. De KNVB stond voor de uitdaging om snel een geschikte plek te vinden die aan de eisen van een bekerfinale kon voldoen.

Gelukkig kwam er direct respons van diverse clubs die hun faciliteiten beschikbaar stelden. Albert Jan Giethoorn, voorzitter van HZVV, benadrukt het positieve van deze reactie: 'Het is mooi om te zien dat er direct veel clubs waren die zich bij ons meldden.

' Uiteindelijk viel de keuze op de Esserberg, het terrein van Be Quick 1887, bekend om zijn prachtige houten tribune en de ervaring in het organiseren van grote voetbalwedstrijden. Giethoorn is enthousiast over de gekozen locatie: 'Een prachtige accommodatie waar veel grote wedstrijden zijn georganiseerd. Wij zijn dik tevreden en Surhústerfean ook. Iedereen kan zich vinden in dit besluit.

' De logistieke uitdagingen die de locatiewijziging met zich meebracht, zijn naar verluidt beperkt gebleven. De reeds gereserveerde bussen voor het transport van supporters hoeven slechts van route te veranderen. In plaats van richting Meppel, waar d' Olde Veste zich bevindt, zullen de bussen nu koers zetten naar Groningen. Een klein ongemak is dat de kaarten die door FC Surhústerfean zijn gedrukt, nog de oorspronkelijke locatie vermelden.

Giethoorn bagatelliseert dit echter: 'Al met al is dit een mooie oplossing. Ik ben blij dat er zo snel iets geregeld is.

' De snelheid waarmee een alternatieve locatie is gevonden, getuigt van de inzet van alle betrokken partijen om de bekerfinale te laten doorgaan. De KNVB, HZVV en Surhústerfean hebben samen gewerkt om een passende oplossing te vinden, waardoor de supporters kunnen genieten van een spannende wedstrijd. De focus ligt nu volledig op de sportieve prestatie en het creëren van een onvergetelijke voetbalavond.

De verwachtingen zijn hooggespannen, en beide teams zullen er alles aan doen om de districtsbeker in de wacht te slepen. De supporters kunnen zich opmaken voor een avond vol passie, strijd en hopelijk een mooie voetbalwedstrijd. De finale van de districtsbeker belooft een aantrekkelijke wedstrijd te worden, niet alleen vanwege de sportieve competitie, maar ook vanwege de sfeer en de betrokkenheid van de supporters. De locatie, Be Quick 1887 in Groningen, biedt een uitstekende ambiance voor een dergelijk evenement.

De houten tribune van de Esserberg draagt bij aan de charme en de historische uitstraling van de wedstrijd. De KNVB heeft er alles aan gedaan om een soepele organisatie te garanderen, ondanks de onverwachte wijziging van locatie. De samenwerking met de clubs en de betrokkenheid van de vrijwilligers zijn essentieel geweest voor het succes van de organisatie. De wedstrijd zal plaatsvinden op woensdagavond 13 mei en de aftrap is om acht uur.

Supporters van beide teams worden opgeroepen om in grote getale aanwezig te zijn en hun team te steunen. De finale is een hoogtepunt in het seizoen voor HZVV en Surhústerfean, en een kans om hun prestaties te belonen met de districtsbeker. Voor de spelers, de trainers en de supporters is dit een moment om te genieten van de passie voor het voetbal en de gezelligheid van een voetbalfeest.

De KNVB hoopt dat de finale een positieve impuls geeft aan het amateurvoetbal in het noorden en dat het een inspiratiebron is voor andere clubs en spelers





