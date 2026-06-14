Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk discussiëren over de mogelijke startplaats van Memphis Depay tegen Japan, gebaseerd op de positieve WOORDEN van bondscoach Ronald Koeman. Zij pleiten ervoor om Depay, die recent herstelt van een blessure, niet onmiddellijk te starten vanwege bezorgdheid over zijn fitheid.

Rafael van der Vaart heeft het idee dat Memphis Depay zondagavond aan de aftrap gaat verschijnen, afgaande op de woorden van bondscoach Ronald Koeman tijdens de persconferentie.

De voormalig Oranje-international viel op dat Koeman positief sprak over de fitheid van Depay. Zowel Van der Vaart als zijn medediscussielid Pierre van Hooijdonk zijn echter van mening dat Memphis niet zou moeten starten tegen Japan. Tijdens een uitzending van de NOS krijgt Van der Vaart de WOORDEN van Koeman over Memphis opnieuw te horen.

"Ik kreeg bijna het gevoel dat hij gaat starten, als je dit zo hoort", vertelt de oud-middenvelder. "Normaal zou je zeggen: ... " Van Hooijdonk hoopt dat Van der Vaart ongelijk krijgt. "Daar kan ik me niks bij voorstellen", begint de oud-spits.

"Waarom zou je Memphis, die pas net weer fit is, erin gooien in de eerste wedstrijd van een toernooi waarbij je ook als beste nummers drie door zou kunnen gaan? " Van der Vaart kan zich wel vinden in die woorden. "Ik ben het met Pierre eens. Tegen Algerije vond ik hem niet lekker invallen.

Het zijn van die kleine dingen, waaraan je ziet dat je niet fit bent. Dat kan ook eigenlijk helemaal niet. Het heeft tijd nodig, dus laten we hopen dat hij wat als invaller kan doen.

" De discussie over de selectie en inzet van Memphis Depay comesmentrijk voorafgaand aan het eerste groepsgesprek van het Nederlands elftal op hetWK. Bondscoach Ronald Koeman heeft tijdens zijn persconferentie een positieve indications gegeven over de conditie van Depay, wat leidde tot speculaties dat de spits mogelijk wel van start zou gaan.

Van der Vaart, die zelf een rijke ervaring heeft met topsport en het Nederlands elftal, vond dat KoemensWOORDEN de suggestie wekken dat Depay hingaat starten, wat hij samen met Van Hooijdonk als roekeloos beschouwt. Hun bezwaren zijn gebaseerd opWat ze zien als een gebrek aan matchfitness bij Depay, vooral naar aanleiding van zijn invalbeurt tegen Algerije waar hij niet overtuigend leek.

Van Hooijdonk benadrukt dat het riskant is om een speler die net van blessure hersteld is, meteen de eerste wedstrijd van een lang toernooi in te laten beginnen. Hij wijst erop dat het Nederlands elftal, zelfs als het als derde in de groep eindigt, nog steeds de kans heeft om verder te komen, waardoor er ruimte is om Depay voorzichtig op te bouwen.

Van der Vaart deel deze visie en voegt toe dat kleine signalen, zoals de wijze waarop Depay beweegt en reageert, duiden op een gebrek aan volledige fitheid. Hij pleit ervoor om Depay pas als invaller in te zetten, zodat hij geleidelijk zijn conditie kan opbouwen zonder de druk van een startplaats. Deze discussie reflecteert een bredere spanning in de voetbalwereld tussen het snel herstellen van sterke speelsters en het verantwoord opbouwen van hun speelminuten om recidiverende blessures te voorkomen





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