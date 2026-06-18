Dirk Kuyt naar Fenerbahçe, FC Dordrecht weet er niets van

Dirk Kuyt vertrekt naar het Turkse Fenerbahçe en wordt de assistent van de nieuwe hoofdtrainer Ismail Kartal. Zijn huidige club FC Dordrecht weet er niets van.

Dirk Kuyt vertrekt naar het Turkse Fenerbahçe , maar zijn huidige club FC Dordrecht weet er niets van. De directeur van de Turkse club maakte dit donderdagmiddag bekend tijdens een persconferentie.

Kuyt wordt de assistent van de nieuwe hoofdtrainer Ismail Kartal. Opvallend is dat zijn huidige club van niks weet. De directeur en trainer van Fenerbahçe gaven donderdagmiddag een persconferentie, waarin bevestigd werd dat Dirk Kuyt de nieuwe trainer zal gaan assisteren. Dirk Kuyt wordt de eerste assistent van Fenerbahçe, en de directeur van de club Cihan Kamer verklaarde dat hij met Kuyt heeft gesproken en dat zij het eens zijn geworden.

De directeur van FC Dordrecht, Hans de Zeeuw, geeft aan dat er geen officieel contact is geweest tussen Fenerbahçe en FC Dordrecht, en dat zij Dirk Kuyt niet laten gaan. Hij erkent wel dat Kuyt een wens had om naar Fenerbahçe te gaan, en dat zij hem hebben gezegd dat hij mag spreken met de Turkse club. FC Dordrecht wordt overvallen door het nieuws, en de directeur geeft aan dat zij niet wisten dat Kuyt zou vertrekken.

Het is niet duidelijk wanneer Kuyt naar Fenerbahçe zal gaan, maar het is wel duidelijk dat hij een nieuwe uitdaging aan zal gaan. De Turkse club heeft een nieuwe trainer aangesteld, en Kuyt zal hem gaan assisteren. Het is een interessante ontwikkeling in de voetbalwereld, en het zal interessant zijn om te zien hoe dit verloopt





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