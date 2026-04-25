Dirigent overwint tumor en leidt opnieuw Dodenherdenking in Dronten

Rudolf Weges, dirigent en trompettist, deelde zijn indrukwekkende verhaal over het overwinnen van een zeldzame tumor aan zijn strottenhoofd en zijn terugkeer naar het podium voor de Dodenherdenking in Dronten. Zijn vastberadenheid en muzikale achtergrond speelden een cruciale rol in zijn herstel.

Rudolf Weges , de dirigent en trompettist die jaarlijks de muzikale leiding verzorgt tijdens de Dodenherdenking in Dronten met een gezamenlijk korps van harmonie De Eendracht en fanfare Maris Sonores, heeft een indrukwekkend verhaal te delen.

Zijn passie voor de muziek stond op het punt abrupt te eindigen toen hij tijdens de coronaperiode een operatie aan zijn strottenhoofd onderging. Een goedaardige tumor bedreigde niet alleen zijn spraak, maar ook zijn vermogen om te spelen – een vooruitzicht dat voor de Barnevelder ondenkbaar was.

Weges, die eerder als muziekleraar in Dronten werkzaam was en daardoor een hechte band had met de lokale muzikanten, greep de kans om de muzikale invulling van de Dodenherdenking op het Meerpaalplein op zich te nemen toen de vaste dirigent verhinderd was. Sindsdien is hij een vast gezicht en geluid geworden tijdens deze belangrijke herdenkingsdag. De diagnose kwam als een schok. Weges dacht aanvankelijk aan een simpele verkoudheid, maar de aanhoudende keelklachten zonder pijn waren ongebruikelijk.

Zijn huisarts adviseerde stemrust, maar Weges voelde intuïtief aan dat er meer aan de hand was. De lange wachttijden in de coronatijd dwongen hem tot actie. Via zijn netwerk bij de Nationale Opera kwam hij in contact met een KNO-arts in Amsterdam, die een verdikking ontdekte. De operatie die volgde, was echter niet zonder risico.

Tijdens de ingreep bleek de verdikking complexer dan verwacht. Er werden biopten genomen, en de uitslag bracht onzekerheid. Uiteindelijk werd de diagnose gesteld in het VU: een zeer zeldzame tumor in het kraakbeen van zijn strottenhoofd. Gelukkig bleek de tumor goedaardig, waardoor bestraling of chemotherapie niet nodig waren.

Een enorme opluchting, maar de vraag bleef of Weges ooit nog zou kunnen spelen en spreken. De artsen overwoegen aanvankelijk om ook zijn stembanden te verwijderen, maar Weges zette hier resoluut een streep doorheen. Hij was bereid risico's te nemen, maar niet ten koste van zijn passie.

'Als ik niet meer kan praten en niet meer trompet kan spelen, dan hoeft het voor mij niet meer', verklaarde hij. Tot ieders verbazing herstelde Weges sneller dan verwacht. Al de dag na de operatie kon hij fluisteren en geluiden maken. Tijdens een onderzoek met een camera waren de artsen verbijsterd: ze zagen hem praten, terwijl dat volgens hun eigenlijk niet mogelijk zou moeten zijn.

Weges zelf schrijft zijn herstel toe aan zijn jarenlange ervaring als trompettist. Hij gebruikte zijn kennis van ademhalingstechnieken en spiercontrole om zijn strottenhoofd opnieuw te trainen. Door de kracht van de lucht en de vibratie van zijn lippen wist hij andere spieren aan te spreken en zijn vermogen om te spelen geleidelijk te herstellen. Vier maanden na de operatie stond hij weer op het podium, een moment dat hij als onbeschrijflijk omschrijft.

De muziek is voor hem meer dan een beroep; het is zijn hobby, zijn passie, zijn meditatie en een essentieel onderdeel van zijn wezen. Weges en de muzikanten van De Eendracht en Maris Sonores zijn maandag 4 mei live te horen en te zien tijdens de Dodenherdenking in Dronten, een uitzending die traditiegetrouw wordt verzorgd door Omroep Flevoland op radio, tv en web





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

