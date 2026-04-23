Diogo M. krijgt zwaardere straf voor dodelijk ongeluk in Milheeze

Diogo M., veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk in Milheeze, is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar cel en een rijverbod van 10 jaar. Het slachtoffer, een 75-jarige man, kwam om het leven toen Diogo M. met 171 km/u achterop zijn auto botste. Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft doodslag bewezen geacht.

Diogo M ., de man die in 2024 een fatale verkeersongeluk veroorzaakte in Milheeze , zal langer achter de tralies blijven. Na een hoger beroep is hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en mag hij gedurende tien jaar geen enkel voertuig meer besturen.

Het slachtoffer, een 75-jarige man uit Milheeze, kwam bij het ongeluk om het leven. De man werd geraakt met een snelheid van maar liefst 171 kilometer per uur. De officier van Justitie stelde dat Diogo M., van Portugese afkomst, met de roekeloze rit een einde aan zijn leven wilde maken. Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwde de daad als doodslag en eiste een straf van acht jaar cel.

De rechtbank oordeelde aanvankelijk anders en legde hem slechts één jaar cel op, met een rijverbod van drie jaar. Echter, het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft vandaag in hoger beroep geoordeeld dat Diogo M. het slachtoffer wel degelijk opzettelijk van het leven heeft beroofd, waardoor de bewezen verklaring doodslag luidt en de straf aanzienlijk is verhoogd. De nabestaanden van het slachtoffer lieten tijdens de zitting bij de rechtbank hun diepe verdriet en onbegrip blijken.

Ze gaven aan dat het voor hen onverteerbaar is wat er is gebeurd: 'We hebben geen afscheid kunnen nemen, konden alleen maar tegen een houten kist aankijken. Dit is hartverscheurend. We hopen dat de dader inziet dat hij onze levens compleet heeft veranderd.

' Het slachtoffer overleed ter plaatse op de Schutsboomsestraat, de belangrijke verbindingsweg tussen Bakel en Milheeze. Diogo M. verklaarde dat hij die dag extreem moe was, omdat hij nauwelijks had geslapen na het bericht van zijn toenmalige vriendin dat zij de relatie wilde beëindigen. Hij was van plan om de volgende ochtend spullen op te halen bij de vader van de vrouw.

In plaats daarvan zag hij de vader van zijn ex-partner rijden en begon hij met hoge snelheid achter hem aan te rijden. Voordat hij de auto van de vader kon inhalen, gebeurde het fatale ongeluk. Diogo M. ramde met een snelheid van 171 kilometer per uur achterop de auto van de 75-jarige man, die op dat moment ook op de weg reed. Beide voertuigen raakten van de weg, botsten tegen bomen en vlogen vervolgens in brand.

De impact van de botsing was enorm, en de snelheid van Diogo M. werd geschat op 171 kilometer per uur op het moment van de aanrijding. Het slachtoffer reed op dat moment ongeveer 80 kilometer per uur, de toegestane maximumsnelheid op dat deel van de weg waar het ongeluk plaatsvond. De snelheid waarmee Diogo M. reed, was dus meer dan het dubbele van de maximumsnelheid.

De uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch benadrukt de ernst van de daad en de opzettelijke aard van het doden van het slachtoffer. De eerdere veroordeling door de rechtbank, die slechts een jaar cel oplegde, werd door velen als te mild beschouwd, gezien de omstandigheden van het ongeluk en de hoge snelheid waarmee Diogo M. reed.

Het hoger beroep van het OM heeft nu geleid tot een aanzienlijk hogere straf, die beter recht doet aan de ernst van het misdrijf en het leed van de nabestaanden. De tienjarige rijverbod zorgt er tevens voor dat Diogo M. in de toekomst geen gevaar meer kan vormen voor andere weggebruikers. De zaak heeft veel emoties losgemaakt in de gemeenschap van Milheeze en omgeving, waar het slachtoffer een gerespecteerd lid van de gemeenschap was.

De nabestaanden hebben aangegeven dat de uitspraak van het Gerechtshof een kleine troost biedt, maar dat het verdriet om het verlies van hun geliefde nooit zal verdwijnen. De focus ligt nu op het verwerken van het verlies en het opnieuw opbouwen van een leven zonder het slachtoffer. De zaak dient als een waarschuwing voor de gevaren van roekeloos rijgedrag en de verwoestende gevolgen die dit kan hebben voor alle betrokkenen.

Het is van cruciaal belang dat weggebruikers zich altijd bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en zich aan de verkeersregels houden om de veiligheid van zichzelf en anderen te waarborgen





Diogo M. krijgt hogere straf voor dodelijk ongeluk MilheezeDiogo M., veroordeeld voor een dodelijk ongeluk in Milheeze in 2024, heeft in hoger beroep een straf van 5 jaar cel opgelegd gekregen en mag 10 jaar niet rijden. Het Openbaar Ministerie achtte doodslag bewezen, wat door het Gerechtshof 's-Hertogenbosch ook is bevestigd. Het slachtoffer, een 75-jarige man, kwam om het leven bij de botsing die met hoge snelheid plaatsvond.

In hoger beroep krijgt Diogo M. veel hogere straf voor doodrijden man(75)Diogo M. die in 2024 een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Milheeze moet tóch langer de cel. In hoger beroep is hij veroordeeld tot 5 jaar cel en hij mag tien jaar geen voertuig meer besturen. Bij het ongeluk kwam een 75-jarige man uit Milheeze om het leven. Het slachtoffer werd met een snelheid van 171 kilometer per uur aangereden.

