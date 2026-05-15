Dierenarts op 75 jarige leeftijd blijft opereren in asiel Amsterdam

Noord-Holland telt veel mensen die ook op latere leeftijd vol energie en toewijding actief blijven. Mensen die niet achter de geraniums verdwijnen, maar zich met passie blijven inzetten voor hun vak. Vandaag spreekt NH met dierenarts Piet Sons, die op 75-jarige leeftijd nog altijd wekelijks opereert in het asiel in Amsterdam. Bijna vijftig jaar geleden begon de loopbaan van Piet Sons bij het DOA Dierenopvang Amsterdam, destijds gevestigd aan de Polderweg in Amsterdam-Oost. Direct na zijn studie Diergeneeskunde in Utrecht werd hij gevraagd om asielkatten te steriliseren. 'Ze vroegen mij omdat ze wisten dat ik me tijdens mijn studie had gespecialiseerd in kleine huisdieren. Voor iedere gesteriliseerde poes kreeg ik zestien gulden betaald', vertelt Piet. Sindsdien heeft hij duizenden katten geholpen. In de reportage hieronder blikt hij met humor terug op die beginjaren. 'Een collega en ik grapten weleens dat we zóveel poezen steriliseerden, dat de huiskat straks misschien een bedreigde diersoort zou worden. Gelukkig is het nooit zover gekomen', zegt hij lachend. Dierenarts Piet Sons (75) staat nog steeds wekelijks te opereren bij Dierenopvangcentrum Amsterdam - NH Nieuws: een programma voor iedereen die wil blijven meedoen in een wereld die snel verandert. Bij de Tijdis iedere dinsdag te zien vanaf 17.10 uur bij NH. Ziggo 707 • KPN 509 • Odido 501 • Delta 67.

