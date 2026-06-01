Diefstal make-up voor 2000 euro in Kruidvat Eindhoven, politie zoekt getuigen via Opsporing Verzocht

Een man heeft aan het begin van dit jaar in een Kruidvat -filiaal in Eindhoven voor 2000 euro aan make-up gestolen. In televisieprogramma Opsporing Verzocht is te zien dat de dief net voor sluitingstijd zijn winkelmandje vol stopt met cosmeticaproducten van de merken L'Oréal en Maybelline .

De dief lijkt van te voren goed hebben nagedacht voor zijn bezoekje bij de Kruidvat aan het Dirigentplein. Eerst kijkt hij uitgebreid rond in de drogisterij, voordat hij teintallen cosmeticaproducten in een plastic tas in zijn winkelmandje stopt. Al die spullen gaan daarna vermoedelijk in een geprepareerde tas. Dat laatste leek op een zak hondenvoer, dat bleek dinsdagavond in Opsporing Verzocht.

Het gebeurde allemaal op zaterdagavond 3 januari. In totaal stopt de man tientallen lippenstiften en anderen cosmeticaproducten in zijn tas. Wat opmerkelijk is aan het verhaal? De man lijkt niet alleen in Eindhoven zijn slag te hebben geslagen.

Ook in Zoetermeer, Amersfoort, Vinkeveen, Leusden, Assendelft, Houten, Hilversum liggen namelijk aangiftes tegen de dief. De politie vraagt in Opsporing Verzocht mensen die iets hebben gezien of meer weten over de man zich te melden. Met hun informatie zou de politie meer dan tien misdrijven op kunnen lossen





