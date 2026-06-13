Diefstal bij Engelse voetbalploeg: alle gestolen spullen zijn gevonden

De Engelse voetbalploeg is getroffen door een diefstal van voetbalschoenen, WK-ballen en andere trainingsartikelen. De goederen waren gestolen uit een bestelwagen die nog moest worden uitgeladen.

De Engelse voetbalploeg is getroffen door een diefstal van voetbalschoenen, WK-ballen en andere trainingsartikelen. De goederen waren gestolen uit een bestelwagen die nog moest worden uitgeladen.

Inmiddels zijn er twee verdachten aangehouden. De politie van Kansas City meldt dat het onderzoek naar de diefstal nog gaande is. De Engelse ploeg had net als Oranje hun basiskamp belegd in Kansas City, de plaats waar de diefstal is gepleegd. De kwaliteitskrant The Athletic meldt nu dat alle gestolen spullen zijn gevonden.

Dit heeft de krant vernomen van twee anonieme bronnen bij Engeland. De diefstal dreigde de voorbereiding van Engeland op het WK te verstoren, maar nu kunnen de spelers gewoon beginnen met trainen in Kansas City. Woensdag staat het eerste groepsduel op de rol voor de formatie van Thomas Tuchel, als Kroatië de tegenstander is. Later in de groepsfase treedt Engeland ook nog aan tegen Ghana en Panama.

Het is niet duidelijk hoe alle gestolen spullen weer boven water zijn gekomen, maar vast staat wel dat twee verdachten zijn opgepakt. De Engelse ploeg kan nu eindelijk beginnen met de voorbereiding op het WK





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