Diclofenac mogelijk alleen nog op recept vanwege waterkwaliteit

De Unie van Waterschappen wil dat pijnstillende crèmes met diclofenac alleen nog op recept verkrijgbaar zijn. De medicijnresten tasten de waterkwaliteit aan en verhogen de zuiveringskosten, die uiteindelijk door de inwoners betaald worden.

De Unie van Waterschappen pleit ervoor om de ontstekingsremmer diclofenac, die veel in pijnstillende crèmes zit, alleen nog op recept te laten voorschrijven. De reden hiervoor is de schadelijke impact van dit medicijn op de waterkwaliteit. Wanneer diclofenac-crèmes worden gebruikt, spoelt een aanzienlijk deel ervan tijdens het douchen of via de wasmachine weg. Deze medicijnresten komen via het rioolstelsel terecht in het oppervlaktewater, wat de ecologische balans ernstig verstoort.

Henry Frieswijk van Waterschap Noorderzijlvest benadrukt dat zelfs lage concentraties medicijnresten al ecologische schade veroorzaken. Diclofenac kan leiden tot weefselschade bij vissen, antibiotica remmen de algengroei en antidepressiva beïnvloeden het gedrag van garnalen. Om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor waterkwaliteit, heeft de Unie van Waterschappen een brandbrief gestuurd naar het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Ze vragen het CBG om onderzoek te doen naar manieren om de schadelijke effecten van vrij verkrijgbare medicijnen, zoals diclofenac, op de waterkwaliteit te verminderen. De waterschappen stellen dat het aanpakken van het probleem bij de bron, wat Europees vereist is, alleen kan door samenwerking met toezichthouders, de zorgsector en de farmaceutische industrie. Omdat deze middelen vrij verkrijgbaar zijn bij drogisterijen en supermarkten, vindt het gebruik vaak plaats zonder begeleiding van een zorgprofessional. Het beperken van de verkrijgbaarheid tot alleen op recept kan volgens hen leiden tot een aanzienlijke vermindering van de milieu-impact. Diclofenac is slechts een voorbeeld van een groter probleem: de aanwezigheid van medicijnresten in het Nederlandse oppervlaktewater. Uit onderzoek van het RIVM bleek dat op meer dan de helft van de geanalyseerde locaties de concentratie diclofenac hoger was dan wat veilig wordt geacht voor het waterleven. Het Netwerk Medicijnresten uit Water Noord-Nederland, waar ook drie van de vier Waterschappen uit Drenthe bij zijn aangesloten, steunt de brandbrief. Dit netwerk werkt al langer samen met MKB-bedrijven, kennisinstellingen, zorginstellingen en overheden aan het verminderen van de uitstoot van medicijnresten. De kern van hun aanpak is het voorkomen dat medicijnen in het water terechtkomen, omdat de huidige rioolwaterzuiveringsinstallaties niet in staat zijn om alle medicijnresten af te breken of te verwijderen. Deze installaties zijn primair ontworpen voor biologische zuivering en zijn niet effectief tegen alle complexe moleculen die medicijnen vormen. Momenteel wordt slechts ongeveer twintig procent van de medicijnresten uit het riool gezuiverd. Nieuwe technieken, zoals een experimentele methode waarbij water door speciale korrels en riet stroomt waar bacteriën op groeien die complexe stoffen afbreken, beloven de zuiveringsgraad te verhogen tot wel tachtig procent. Vanaf 2045 worden er in Europa verplichtingen opgelegd aan grote waterzuiveringsinstallaties om een extra zuiveringsstap toe te passen voor moeilijk afbreekbare stoffen, waaronder medicijnresten en PFAS. De investeringen die nodig zijn om deze geavanceerdere zuiveringsmethoden te implementeren, zullen uiteindelijk worden doorberekend aan de inwoners. Waterschap Noorderzijlvest verwacht de komende jaren aanzienlijk hogere kosten te maken voor waterzuivering. Deze kosten worden gedekt door middel van de zuiveringsheffing, een onderdeel van de waterschapsbelasting. Om concrete maatregelen te nemen, zoals de verwijdering van medicijnresten in Garmerwolde, is een investering van veertig miljoen euro nodig. Dit bedrag zal uiteindelijk door de inwoners gedragen moeten worden, wat een directe financiële impact heeft op huishoudens. De waterschappen benadrukken dat het oplossen van dit probleem een gezamenlijke inspanning vereist van alle betrokken partijen, van consumenten tot beleidsmakers, om zo de waterkwaliteit te waarborgen en onnodige milieubelasting te voorkomen. De voorgestelde maatregel om diclofenac alleen nog op recept verkrijgbaar te maken, is een stap in de richting van een preventieve aanpak, gericht op het verminderen van de instroom van schadelijke stoffen in het watersysteem





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Diclofenac Waterkwaliteit Medicijnresten Waterschappen Receptplicht

United States Latest News, United States Headlines

