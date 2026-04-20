Dick Schreuder definitief uit beeld als nieuwe hoofdtrainer van Ajax

De zoektocht van Ajax naar een nieuwe trainer gaat verder zonder Dick Schreuder. Jordi Cruijff kiest naar verwachting voor een Spaanse koers, nu de beschikbare Nederlandse topkandidaten geen optie blijken.

De zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer bij Ajax heeft een nieuwe wending genomen, nu duidelijk is geworden dat Dick Schreuder definitief niet in aanmerking komt voor de positie. Mike Verweij, die de Amsterdamse club nauwlettend volgt, bevestigde dat de naam van Schreuder volledig van het lijstje is geschrapt door Jordi Cruijff .

Hoewel de speculaties over Schreuder al geruime tijd de ronde deden, benadrukt Verweij dat de beslissing van Cruijff losstaat van recente resultaten, zoals de pijnlijke nederlaag in de bekerfinale. Cruijff zou naar verluidt al langer twijfels hebben gehad over de geschiktheid van de trainer voor de specifieke cultuur en werkwijze binnen Ajax. Ondanks de prestaties van Schreuder bij andere clubs, is het vertrouwen bij de technische leiding van de Amsterdammers simpelweg niet groot genoeg om hem het roer in handen te geven. De discussie rondom het profiel van de nieuwe trainer is hiermee verder opgelaaid. Collega-journalist Valentijn Driessen reageert laconiek op het nieuws en wijst erop dat de koers van Ajax al langer duidelijk was: de club zet in op een buitenlandse trainer, en dan specifiek uit Spanje. Volgens de informatie van Verweij achtte Cruijff in de Nederlandse markt slechts een handvol trainers capabel genoeg om een club van het kaliber Ajax naar een hoger niveau te tillen. Namen als Arne Slot, Peter Bosz en Erik ten Hag werden in die discussies genoemd, maar zij zijn momenteel niet beschikbaar of gebonden aan andere sportieve verplichtingen. De technische staf van Ajax moet dus noodgedwongen over de landsgrenzen kijken om een geschikte opvolger te vinden voor de huidige technische bezetting. Deze ontwikkelingen zorgen voor de nodige onrust in en rondom de Johan Cruijff ArenA. Fans en analisten zijn verdeeld over de visie van de clubleiding. Terwijl de één stelt dat het beleid van Ajax continu onder een vergrootglas ligt en daardoor onterecht negatief belicht wordt, pleiten anderen voor meer stabiliteit en een duidelijke lijn in het aanstellen van personeel. De kritiek op de huidige gang van zaken is niet van de lucht en de roep om resultaten wordt steeds luider. Of de keuze voor een Spaanse trainer daadwerkelijk de verlossing brengt waar de Amsterdamse achterban zo naar hunkert, zal de toekomst moeten uitwijzen. Voorlopig blijft de trainersstoel bij Ajax het middelpunt van speculatie, waarbij elke beslissing kritisch tegen het licht wordt gehouden door zowel de media als de supporters





