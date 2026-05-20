Dick Lukkien: Dies Janse is een ongelooflijke klasbak en heeft veel potentie

Trainer Dick Lukkien heeft een positief woord over de komst van Dies Janse uit Ajax op basis van een uitgebreid interview met de speler. Lukkien vindt Janse een klassebak en denkt dat hij een gouden toekomst voor zich heeft als topspeler. Janse benadrukt dat hij nu helemaal moet focussen op Groningen en laat daarmee nou laat voor volgend seizoen mogelijk bij Ajax voetbal/

Dick Lukkien heeft een heel hoge pet op van Dies Janse , zo blijkt uit een uitgebreid interview van de trainer van FC Groningen met Janse.

Janse wordt dit seizoen gehuurd van Ajax en treft zijn broodheer donderdag in de play-offs. Hoe goed Lukkien Janse vindt?

'Heel goed, ik vind Dies een ongelooflijke klasbak', is zijn antwoord. 'Ik heb met veel goede spelers mogen werken en Dies past daar absoluut bij. Als je op je negentiende hier binnenkomt en vanaf dag één, wat voor hem PSV-uit was, laat zien wat je kunt, dan heb je wel wat in je mars.

' 'Dies heeft zich door het jaar heen ook heel goed ontwikkeld en vertoont gedrag wat uitstekend past bij het beste uit jezelf willen halen: dag in, dag uit, en vooral dat laatste is cruciaal. Dies is bijna nooit tevreden en wil altijd meer.

' Lukkien denkt dan ook dat Janse een gouden toekomst voor zich heeft. 'Voor mij is hij een potentiële topspeler. Die zijn we volgend jaar natuurlijk wel kwijt, ja.

' In principe keert Janse komende zomer terug naar Ajax, waar hij nog tot medio 2029 onder contract staat. Volgens goed ingevoerde bronnen uit België staat hij bovendien in de nadrukkelijke belangstelling van Club Brugge, al werd die berichtgeving later ontkracht door Mike Verweij van Janse is momenteel betrokken bij de play-offduel tegen Groningen.

Hoewel hij volgend seizoen mogelijk weer voor Ajax speelt en met de Amsterdammers ook Europa in zou willen, benadrukt hij dat het nu belangrijk is om zijn maximale inzet te doen voor Groningen.

'Het is bijzonder als je daar zo over gaat nadenken, maar aan de andere kant: ik ben nu speler van Groningen, dus ik moet nu mijn uiterste best doen voor Groningen en zo is het gewoon.





