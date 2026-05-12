Dick Advocaat verduidelijkt zijn ondersteunende rol bij Feyenoord

Dick Advocaat benadrukt dat hij slechts als klankbord fungeert voor Robin van Persie en dat de volledige verantwoordelijkheid voor de resultaten bij de hoofdcoach ligt.

Dick Advocaat , een legende in het Nederlandse voetbal, heeft onlangs meer inzicht gegeven in zijn huidige functie bij Feyenoord . Hoewel er veel gespeculeerd wordt over de mate van zijn invloed op de technische staf, is Advocaat zeer duidelijk over zijn positie: hij is er om Robin van Persie te ondersteunen, niet om de leiding over te nemen.

De man die in de voetbalwereld bekendstaat als de 'Kleine Generaal', vervult een rol als sparringpartner en klankbord. Hij is twee dagen per week aanwezig op de trainingsfaciliteiten van de club in Rotterdam, waar hij in nauw overleg staat met de hoofdcoach. Voor Advocaat is het essentieel dat de hiërarchie binnen de club gerespecteerd wordt.

Hij benadrukt dat, hoewel hij advies geeft en meedenkt over tactische zaken, de uiteindelijke beslissingen en de volledige verantwoordelijkheid voor de resultaten op het veld bij Robin van Persie liggen. De afgelopen periode is er in de media veel gesproken over de verbeterde defensieve organisatie van de Rotterdammers. Er ontstond een breed beeld dat deze positieve ontwikkeling direct te danken zou zijn aan de tactische expertise en de jarenlange ervaring van Advocaat.

De oud-bondscoach wuift deze claims echter resoluut van tafel. Hij stelt dat het een overdrijving is om hem de credits te geven voor de defensieve stabiliteit. Volgens Advocaat is hij slechts een klein onderdeel van de bredere technische staf. Hij prijst Van Persie als een professional van beneden tot boven, die supergeorganiseerd te werk gaat en alles zeer professioneel aanpakt.

Het feit dat Van Persie openstond voor de hulp van een ervaren rot zoals Advocaat, wordt door de laatste gezien als een teken van kracht en professionaliteit, in plaats van een teken van zwakte of onervarenheid. De band tussen Advocaat en Van Persie is niet nieuw; zij kennen elkaar goed uit hun gezamenlijke tijd bij de Turkse club Fenerbahçe in het seizoen 2016/2017.

Deze gedeelde geschiedenis is cruciaal voor de huidige samenwerking, omdat Van Persie precies weet wat hij van Advocaat kan verwachten. Advocaat staat erom bekend dat hij ongefilterd is en precies zegt wat hij denkt en voelt. Deze directe manier van communiceren kan soms hard overkomen, maar is in de professionele sportwereld vaak de meest effectieve methode om tot verbetering te komen.

Juist omdat er een basis van wederzijds vertrouwen is, kan Van Persie de kritische feedback van Advocaat goed gebruiken om zijn eigen visie aan te scherpen. In een seizoen waarin Robin van Persie veelvuldig onder vuur is komen te liggen van critici en fans, biedt de aanwezigheid van Advocaat een belangrijke mentale steun.

Het coachen van een club met de omvang en de verwachtingen van Feyenoord is een zware opgave, zeker voor iemand die in de transitie zit van topspeler naar topcoach. De rol van Advocaat is dan ook niet alleen tactisch van aard, maar ook psychologisch. Hij fungeert als een veilige haven waar de trainer zijn twijfels kan uiten en scenario's kan doorrekenen voordat deze worden geïmplementeerd in de kleedkamer.

Ondanks de externe druk blijft Advocaat hameren op het feit dat de eindverantwoordelijkheid bij de hoofdcoach ligt, wat cruciaal is voor het behoud van het gezag van Van Persie binnen de groep. Tot slot kijkt Advocaat ook vooruit naar zijn eigen toekomst, waarbij hij spoedig terug lijkt te keren naar zijn rol als bondscoach van Curaçao. Dit maakt zijn huidige betrokkenheid bij Feyenoord tot een tijdelijke, maar waardevolle symbiose.

De combinatie van de frisse blik en ambitie van Van Persie, samen met de rust en ervaring van Advocaat, vormt een interessant experiment in de Eredivisie. Voor de supporters van de club is het hoopgevend om te zien dat er binnen de technische staf een cultuur van openheid en voortdurende leerbereidheid heerst, waarbij zelfs een gevestigde naam als Van Persie bereid is om te luisteren naar advies van een mentor.

De focus blijft echter onveranderd: het behalen van de beste resultaten voor de club uit Rotterdam





