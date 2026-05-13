Dick Advocaat keert terug als bondscoach van Curaçao na turbulente periode rond Fred Rutten

Aanvoerder Leandro Bacuna schept duidelijkheid over de onrust binnen het nationale team van Curaçao en de terugkeer van Dick Advocaat.

De recente ontwikkelingen rondom het nationale elftal van Curaçao hebben voor veel ophef gezorgd in de sportwereld. De overgang van bondscoach Fred Rutten naar de terugkeer van de ervaren Dick Advocaat verliep niet zonder slag of stoot.

Voor veel buitenstaanders leek het erop dat er een diepe kloof was ontstaan tussen de spelersgroep en de technische staf onder leiding van Rutten. In diverse media werd gesuggereerd dat de steun voor Rutten binnen de selectie volledig was weggevallen, wat uiteindelijk zou hebben geleid tot zijn vertrek. Deze berichtgeving schetste een beeld van interne strijd en onenigheid, waarbij de suggestie werd gewekt dat de spelers actief hadden gelobbyd voor een wisseling van de wacht.

De onrust die hierdoor ontstond, had een aanzienlijke impact op de sfeer binnen het team en de publieke perceptie van de bond. De situatie was complex, omdat de bond in eerste instantie had besloten om het vertrouwen in Fred Rutten te houden, een keuze die door de spelersraad op dat moment volledig werd ondersteund. Echter, toen de dynamiek begon te verschuiven, ontstond er een spanningsveld dat uiteindelijk onhoudbaar werd voor de trainer.

Leandro Bacuna, de aanvoerder van het team, heeft inmiddels uitgebreid gereageerd op deze gebeurtenissen om de lucht te klaren. Volgens Bacuna is het beeld dat in de media is geschetst, simpelweg onjuist. Er is volgens hem nooit sprake geweest van een poging om Fred Rutten weg te pesten of hem bewust buiten de groep te plaatsen. Om de misverstanden weg te nemen, is de spelersraad in gesprek gegaan met Rutten.

Tijdens dit gesprek hebben de spelers duidelijk gemaakt dat zij niets te maken hadden met de speculaties in de Nederlandse pers, waarin werd beweerd dat de selectie hem uitkotste. Bacuna benadrukte dat de spelers zich niet herkenden in deze berichtgeving en dat zij zich altijd professioneel hadden opgesteld. Ondanks deze geruststelling kwam Rutten tot de conclusie dat het werkklimaat niet langer vruchtbaar was.

De aanhoudende onrust en de speculaties over de terugkeer van Dick Advocaat zorgden voor een omgeving waarin hij niet langer optimaal kon functioneren. Uiteindelijk nam Rutten zelf de beslissing om zijn functie neer te leggen, uit overtuiging dat dit de beste stap was voor zowel hemzelf als voor de toekomst van het Curaçaose voetbal.

Bacuna geeft toe dat hij het menselijk gezien vervelend vindt dat Rutten op deze manier is behandeld, maar hij erkent dat er een groter belang diende te worden gediend. Met de officiële terugkeer van Dick Advocaat is er nu eindelijk weer rust en duidelijkheid teruggekeerd in de selectie. Voor de spelers betekent de terugkomst van Advocaat vooral een terugkeer naar een vertrouwde omgeving.

Omdat de groep al bijna twee jaar met hem heeft samengewerkt, zijn de onderlinge banden sterk en is de speelstijl zeer bekend. Dit zorgt voor een onmiddellijk gevoel van stabiliteit, waarbij de spelers snel kunnen terugvallen in oude, succesvolle patronen. De mentale boost die deze terugkeer geeft aan de groep is aanzienlijk. De onzekerheid en het geroezemoes die de afgelopen periode domineerden, hebben plaatsgemaakt voor een gezamenlijke focus op het hoofddoel: de kwalificatie voor het Wereldkampioenschap.

Bacuna is opgelucht dat de situatie is opgelost en dat de focus nu volledig kan verschuiven van de zijlijn naar het veld. De tevredenheid binnen de groep is groot, aangezien men gelooft dat Advocaat de juiste persoon is om het team door deze cruciale fase te leiden. De focus ligt nu volledig op de sportieve prestaties en het realiseren van de ambities van het land op het wereldtoneel, waarbij de interne rust essentieel is voor het behalen van succes





