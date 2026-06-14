Dick Advocaat emotional at Curaçao's World Cup debut, but proud of team's fight

Bondscoach Dick Advocaat was emotional at Curaçao's World Cup debut against Germany, but praised his team's fight after a 7-1 loss. Advocaat, 78, returned to the sidelines after stepping down due to his daughter's health situation. Curaçao's fans filled the NRG Stadium in Houston, Texas, to witness the historic moment.

Bondscoach Dick Advocaat werd voor het WK-debuut van zijn Curaçao tegen Duitsland overmand door emoties. Na afloop van de 7-1 nederlaag tegen de titelkandidaat verklaarde Advocaat lange tijd leek het er überhaupt niet op dat Advocaat voor de derde keer in zijn carrière op een WK zou staan.

Ludoe het land naar het WK, maar stapte op vanwege de gezondheidssituatie van zijn dochter. Uiteindelijk keerde hij toch weer terug in de trainersstoel. In het NRG Stadium in Houston, Texas zag de 78-jarige Advocaat duizenden fans van Curaçao, die het historische moment niet wilden missen.

"Ik had het voor de wedstrijd moeilijk", erkent de keuzeheer. "Ja, er kwamen tranen. " "De mensen zijn zo blij en enthousiast dat ze er nu ook echt een keer bij zijn op een WK. Het zal de leeftijd wel zijn maar het volkslied geeft mij dan emoties.

Na afloop moet ik dan ook niet te lang op het veld staan, al die blije mensen, het doet iets met mij.

" "Zelfs na 1-7 zijn ze trots en blij, dat is echt bijzonder. Tenminste, ik heb het nog nooit meegemaakt.

" Curaçao vocht voor wat het waard was en maakte via Livano Comenencia zijn allereerste WK-goal. Een afstraffing kon echter niet voorkomen worden.

"Ik denk niet dat mijn spelers hadden verwacht dat het zo'n uitslag zou kunnen opleveren. Maar het is gebeurd. Duitsland was erg goed en we hebben zelf ook nog een paar doelpunten te makkelijk weggegeven.

" weten nog volop te geloven in de volgende ronde. "Ik ben er niet bang voor dat er nu iets in de groep sluipt. Daar zijn het de jongens simpelweg niet voor, ze zullen tegen Ecuador en later tegen Ivoorkust er weer voor vechten.

" Op 21 juni 02:00 (Nederlandse tijd) mag Curaçao weer aan de bak. Dan is Ecuador de tegenstander in Kansas City. Op 25 juni 22:00 slui





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

World Cup Curaçao Dick Advocaat Emotions Team Fight Germany Ecuador Ivoorkust

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nederlandse trainer Advocaat vertrouwt op Curaçao's kansen bij WK-debuutCuraçao maakt zijn debuut op het WK en heeft alle spelers Fit. Trainer Advocaat geeft aan dat Duitsland de topfavoriet is, maar benadrukt dat zijn ploeg moeite zal maken en kanten zal proberen te benutten. aanvoerder Leandro Bacuna spreekt trots uit en gelooft in de kwaliteiten van het team.

Read more »

Advocaat geeft spelers van Curaçao boodschap mee: 'Dat moeten ze vooral niet doen'Dick Advocaat heeft een duidelijk strijdplan gebrouwen bij Curaçao, voor het WK-treffen met Duitsland. De Kleine Generaal benadrukt ook dat het van groot belang is dat de spelers van Curaçao zich bij het WK-debuut van het land niet anders gedragen dan ze normaal doen.

Read more »

Advocaat pakt tijdens WK-debuut van Curaçao zelf ook een prachtig recordDe 78-jarige Dick Advocaat is nu de oudste bondscoach ooit op een WK. De trainer van Curaçao neemt dit record over van de Tsjechische bondscoach op dit toernooi.

Read more »

Prachtige beelden: Dick Advocaat breekt in tranen uit op de bank bij CuraçaoNog vóór de aftrap van het WK-duel tussen Curaçao en Duitsland leveren de tv-beelden een bijzonder moment op. Bondscoach Dick Advocaat is zichtbaar geëmotioneerd terwijl hij plaatsneemt op de bank.

Read more »