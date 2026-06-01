Dichtes verkeer: wekenlange nachtafsluitingen op Botlekbrug, A27, A20 en A4 door wegwerkzaamheden

Update over de geplande wegwerkzaamheden deze week: de Botlekbrug is vier nachten achtereen volledig dicht, ook op de A27, A20 en A4 vindt 's nachts uitgebreid onderhoud plaats met volledige afsluitingen. Lees hier de specifieke data, tijdsframes en omleidingsroutes om verrassingen en files te voorkomen.

Deze week staat weer in het teken van omvangrijke wegwerkzaamheden die tot verschillende afsluitingen op belangrijke荷兰 roads leiden. De Botlekbrug , een cruciale verbinding tussen Hoogvliet en Spijkenisse op de A15, is maandag t/m donderdag 's nachts tussen 22:00 en 05:00 uur in beide richtingen volledig afgesloten.

Verkeer moet dan uitwijken naar de Botlektunnel, met uitzondering van voertuigen met gevaarlijke stoffen die de eilandenroute moeten nemen. Lokaal verkeer naar Hoogvliet wordt omgeleid via de Spijkenisserbrug, die echter door een storing aan het camerasysteem maar één rijstrook per richting heeft, wat in de spits tot aanzienlijke vertragingen leidt. Ook op de A27 zijn 's nachts werkzaamheden. Maandagnacht is de richting Gorinchem tussen knooppunten Hooipolder en Gorinchem dicht, met omleiding via A59-A16-N3-A15 of A59-A2.

Dinsdag- en woensdagnacht wordt bij Hooipolder gewerkt aan de verbindingswegen naar de A59, waardoor afritten naar Waalwijk en Zevenbergen niet bereikbaar zijn. Donderdagnacht zijn bij Gorinchem de verbindingswegen naar de A15 en van de A15 naar de A27 afgesloten, met omleiding via afritten Noordeloos en Arkel. Tegelijkertijd is de A27 in zuidelijke richting tussen Hooipolder en St. Annabosch (Breda) afgesloten.

Op de A13 richting Den Haag is maandagnacht vanaf Stadhoudersweg in Rotterdam de oprit dicht, terwijl ook de A20 zowel vanuit Hoek van Holland als vanuit Gouda de afslagen naar de A13 en Overschie niet beschikbaar heeft. Dinsdagnacht is de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Schiedam volledig dicht, inclusief de verbindingsweg naar de A4 (Beneluxtunnel en Ketheltunnel) en de toerit Schiedam-Noord. Verkeer wordt lokaal omgeleid via Vlaardingen.

Ook de A29 richting Rotterdam is dinsdagnacht tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland afgesloten, met een omleiding voor verkeer uit Brabant, Zeeland en Goeree-Overflakkee via de A59, A17, A16 en A15. Donderdagnacht moeten bestuurders vanuit Europoort/Maasvlakte (A15) naar Rotterdam-Noord/Gouda de ring Zuid (A15) nemen en via de Van Brienenoordbrug omleiden.

Op de A4 in zuidelijke richting is de rechter tunnelbuis van de Beneluxtunnel afgesloten; na de tunnel zijn ook de afslagen Vlaardingen-Oost, Schiedam-Noord en de verbindingen naar de A20 niet beschikbaar, waardoor een omweg via de Ketheltunnel, Delft en A13 nodig is. Tenslotte is de A4 richting België tussen Steenbergen en Bergen op Zoom (knooppunten Sabina en Zoomland) 's nachts uitgebreid dicht, met omleiding via A59-A17-A58 of A16-A17-A58





