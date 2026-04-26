Devyne Janse prijst invloed Francesco Farioli op zijn ontwikkeling

Devyne Janse , op huurbasis uitkomend voor een andere club, prijst de invloed van Francesco Farioli en zijn assistenten op zijn ontwikkeling als verdediger. De Italiaanse trainer heeft Janse essentiële principes bijgebracht die hij nog steeds toepast in zijn spel.

Janse benadrukt dat het niet alleen Farioli was, maar ook zijn team van assistenten die een cruciale rol speelden in zijn verdedigende leerproces. Een belangrijk aspect van Farioli's filosofie is het beheersen van het territorium, een concept dat Janse voortdurend meeneemt in zijn wedstrijden. Hij legt uit dat Farioli hem leerde om flexibel te zijn in zijn dekking, waarbij hij de balans moet vinden tussen het dekken van de binnenkant en het reageren op de bewegingen van de tegenstander.

Deze aandacht voor detail, benadrukt Janse, was kenmerkend voor de trainingssessies met Farioli en zijn assistenten. Janse maakte vorig seizoen zijn debuut voor Ajax in de eerste speelronde op 11 augustus 2024, als linksback. Hoewel hij daar speelde, geeft hij aan dat zijn voorkeur uitgaat naar de centrale verdedigingspositie. Zijn speeltijd bij het eerste elftal van Ajax was beperkt tot zes wedstrijden, waarna hij voornamelijk minuten maakte voor Jong Ajax, waar hij 21 keer in actie kwam.

Deze ervaring bij Jong Ajax gaf hem de kans om de principes die hij van Farioli had geleerd verder te ontwikkelen en toe te passen in wedstrijdsituaties. De huurperiode die hij nu doormaakt, biedt hem de mogelijkheid om deze ontwikkeling voort te zetten en zich verder te bewijzen als een veelbelovende verdediger. De focus op territorium en detail, ingebracht door Farioli, vormen de basis van zijn spel en helpen hem om steeds beter te worden in zijn positie.

Hij erkent de waarde van de assistenten van Farioli, die een onmisbare bijdrage leverden aan zijn groei als speler. Naast de positieve reflectie op de invloed van Farioli, is er in de reacties online een breed scala aan emoties en meningen te vinden. Er is sprake van heftige kritiek op Vitesse, met wensen voor een faillissement van de club, als reactie op recentelijk ontstane problemen.

Ook is er discussie over Xavi Simons, waarbij sommigen hem steunen en anderen hem bekritiseren, vooral in het licht van een mogelijke zware blessure. Verder is er sterke afkeuring van het gedrag van een deel van de Ajax-supporters in het uitvak, waarbij vuurwerk werd gegooid en er een algemeen gevoel van schaamte heerst. Deze incidenten worden veroordeeld en er wordt opgeroepen tot verantwoordelijkheid en respect.

Tot slot is er speculatie over de toekomst van Dolberg, waarbij sommigen van mening zijn dat hij, ondanks dat hij geen absolute topspits is, de beste optie is van de beschikbare aanvallers. De diversiteit aan reacties laat zien dat voetbal een emotionele aangelegenheid is die sterke gevoelens kan oproepen





