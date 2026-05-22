Devy Rigaux vertrekt naar Feyenoord na succes bij Club Brugge

De Director of Football van Club Brugge, Devy Rigaux, heeft aangekondigd zijn vertrek bij de club na het winnen van de landstitel. Hij kijkt terug op zijn periode in het Jan Breydel Stadion met trots, maar het afscheid valt hem zwaar. Rigaux vertrekt naar Feyenoord, waar hij naar verluidt nog meer ruimte krijgt om zijn ideeën te implementeren.

Hij kijkt met trots terug op zijn periode in het Jan Breydel Stadion, al valt het afscheid hem wel zwaar. Rigaux vertrekt door de voordeur nadat de ploeg van coach Ivan Leko zich tot kampioen kroonde. Volgens de technisch directeur groeide Club Brugge de voorbije maanden opnieuw uit tot een echte kampioenenploeg. We zijn beter gaan spelen, hebben veel meer goals gescoord en waren op het einde onoverwinnelijk.

Voor Rigaux betekent de titel een mooi slotstuk van een lange periode bij Blauw-Zwart. De nog altijd pas 38-jarige bestuurder was bijna twee decennia actief binnen de club en werkte zich op vanuit de jeugdopleiding tot één van de sleutelfiguren achter de schermen. Daarbij bouwde hij ook een sterke band op met verschillende spelers uit de huidige kern. In zijn afscheidsspeech verwees Rigaux onder meer naar Romeo Vermant en Lynnt Audoor, die hij vroeger nog als jeugdtrainer begeleidde.

Dat was één van de eerste dingen die ik tegen de groep zei, vertelt hij. Ik heb jongens als Romeo en Lynnt nog onder mijn hoede gehad. Nu wacht hem een nieuw hoofdstuk. Rigaux vertrekt naar Feyenoord, waar hij naar verluidt nog meer ruimte krijgt om zijn ideeën te implementeren.

Desondanks valt het afscheid in Brugge hem zwaar. Natuurlijk zal ik Club missen, geeft hij toe. Maar ik ben ook heel trots op deze stap. Naar verwachting zal Feyenoord de komst van Rigaux spoedig bekendmaken. Ook Robert Eenhoorn lijkt op komst als nieuwe algemeen directeur





