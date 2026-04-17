Desray van 2 Brothers on the 4th Floor maakt opwachting in nieuw seizoen Beste Zangers

Zangeres Desray, bekend van het duo 2 Brothers on the 4th Floor, neemt deel aan het komende seizoen van Beste Zangers. Ze wordt vergezeld door andere artiesten zoals Bizzey en Jeangu Macrooy. Het programma, gepresenteerd door Jan Smit, waarin bekende zangers elkaars nummers zingen, wordt dit najaar uitgezonden.

Zangeres Desray , voorheen de helft van het iconische dance-duo 2 Brothers on the 4th Floor, maakt haar opwachting in het aanstaande seizoen van Beste Zangers . De aankondiging werd gedaan door omroep AVROTROS, die trots is om haar te verwelkomen onder de acht prominente artiesten die dit jaar de muzikale uitdaging aangaan in de populaire televisieserie, wederom onder de bezielende leiding van presentator Jan Smit.

In Beste Zangers wordt een uniek concept gehanteerd waarbij gevestigde zangers en zangeressen elkaars repertoire vertolken, wat steevast leidt tot verrassende en ontroerende momenten. Naast Desray zullen ook artiesten als de populaire rapper Bizzey, de veelzijdige Jeangu Macrooy en de gerenommeerde jazz-zangeres Fay Claassen hun acte de présence geven in het seizoen dat naar verwachting in het najaar van 2024 zijn intrede doet op de Nederlandse buis.

Desray, wiens ware identiteit Désirée Manders luidt, heeft diepe wortels in het Limburgse Meterik. Drieëndertig jaar lang vormde zij samen met rapper D-Rock het befaamde duo 2 Brothers on the 4th Floor. In de gloriedagen van de jaren negentig veroverde het duo de wereld met aanstekelijke dance-anthems zoals Dreams (Will Come Alive) en Never Alone, waarmee ze talloze podia in binnen- en buitenland bespeelden en een generatie definieerden met hun energieke optredens en onmiskenbare geluid.

Helaas moest het duo vorig jaar hun muzikale samenwerking beëindigen als gevolg van de ziekte van D-Rock. Hij kampt met de slopende ziekte Parkinson, waardoor optreden voor hem niet langer tot de mogelijkheden behoort. De 56-jarige Désirée Manders heeft zich na deze ingrijpende gebeurtenis volledig gericht op haar solocarrière. Momenteel toert ze met veel succes door Nederland met haar vernieuwende show genaamd New Energy, waarin ze haar nieuwste muzikale pad verkent.

Daarnaast deelt ze haar uitgebreide kennis en ervaring als lifestyle en vocaal coach, waarmee ze anderen inspireert en begeleidt op hun eigen creatieve en persoonlijke reis. Haar deelname aan Beste Zangers markeert een nieuw en spannend hoofdstuk in haar rijke muzikale loopbaan, waarin ze ongetwijfeld haar veelzijdigheid en talent zal etaleren door de nummers van haar mede-deelnemers op haar eigen, unieke wijze te interpreteren.





