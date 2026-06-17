Deschamps past tactiek aan: Olise schittert, Dembélé onder vuur na Senegal‑overwinning

Na een rooskleurige zege op Senegal past Didier Deschamps de formatie aan, waardoor Olise twee assists levert. Dembélé's slechte avond leidt tot kritiek en discussie over zijn toekomst in de Franse selectie.

De wedstrijd tegen Senegal begon voor Frankrijk onder een schaduw van onzekerheid rondom Ousmane Dembélé . Aanvankelijk werd de Franse middenvelder ingezet als zwevende rechterachter, direct achter de sterspeler Kylian Mbappé, maar die positie bood hem nauwelijks mogelijkheden om het spel te beïnvloeden.

In de rust besloot bondscoach Didier Deschamps een drastische tactische wijziging door te voeren. Dembélé werd naar de rechterflank verplaatst, waardoor hij meer ruimte kreeg om de breedte van het veld te benutten, terwijl de jonge Lee-Oliver Olise werd ingezet op de centrale positie direct achter Mbappé. Deze aanpassing bleek cruciaal: Olise leverde twee assists op Mbappé, wat volgens Deschamps de aanval van Frankrijk beter liet samensmelten.

De coach prees Olise's veelzijdigheid en benadrukte dat Michael op beide vleugels comfortabel kan spelen, maar dat zijn impact groter wordt wanneer hij vaker de bal aanraakt.

'Ik heb dit gedaan omdat ik geloofde dat het de algemene samenhang zou verbeteren', legde Deschamps na afloop uit en poogde daarmee de draai aan een problematische eerste helft te geven. Ondanks de positieve wending voor Olise was de avond voor Dembélé allesbehalve succesvol. Hij werd de eerste Franse speler die het veld verliet, nog vóór de tweede helft, en werd al snel opgevolgd door Bradley Barcola, die tien minuten voor tijd de opstelling betrad.

Barcola maakte in zeer korte tijd een onmiskenbare indruk door de bal in het net te krijgen, waardoor de Franse aanval een extra impuls kreeg. De teleurstellende prestatie van Dembélé bleef niet onopgemerkt in de Franse media. Oud-international Eric Di Meco reageerde fel en beschuldigde de speler van een structureel tekortkomend probleem binnen het nationale team.

'Hij zal nooit een team om zich heen kunnen bouwen zoals bij PSG, omdat alles in Frankrijk draait om Mbappé', zei Di Meco, waarmee hij de afhankelijkheid van de sterspeler en de frustraties rond Dembélé's rol onderstreepte. De discussie over Dembélé's toekomst in het nationale elftal kent geen nieuw hoofdstuk. Tijdens het WK van 2018 verloor hij eenmaal na de openingswedstrijd tegen Australië zijn basisplaats en kreeg die nooit meer terug.

Vier jaar later vluchtte hij opnieuw in een cruciale fase: in de finale tegen Argentinië, die eindigde in een 3‑3 gelijkspel en uiteindelijke verlies na strafschoppen, werd hij voor rust uit de wedstrijd gehaald toen Frankrijk met 0‑2 achterstond. Nu, na een overtuigende 2‑0 overwinning op Senegal, wordt zijn positie opnieuw onder de loep genomen.

Deschamps moet een balans vinden tussen het benutten van Dembélé's individuele talent en het waarborgen van een samenhangend collectief spel, terwijl de druk vanuit publiek en pers blijft toenemen. De komende selectie‑beslissingen zullen bepalen of Dembélé een tweede kans krijgt of dat zijn internationale carrière definitief een stap terugziet





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