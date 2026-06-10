Dertien doden bij Pakistaanse luchtaanvallen in Afghanistan, waaronder elf kinderen

Bij Pakistaanse luchtaanvallen in het noordoosten van Afghanistan zijn zeker dertien mensen omgekomen, onder wie elf kinderen. De aanvallen waren gericht op provincies aan de grens met Pakistan en worden door de Taliban als misdaad bestempeld. Het geweld laait weer op na een relatieve rustperiode.

Bij Pakistaanse luchtaanvallen in het noordoosten van Afghanistan , bij de grens met Pakistan , zijn gisteravond zeker dertien mensen omgekomen. Onder de slachtoffers bevinden zich elf kinderen, bevestigen Afghaanse autoriteiten.

Veertien mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op de provincies Khost, Kunar en Paktika, aldus Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid. Naast de elf kinderen kwamen ook een vrouw en een oudere man om het leven. Mujahid veroordeelde de actie als een misdaad.

Een lokale functionaris in de provincie Khost meldde aan het Franse persbureau AFP dat een Pakistaanse raket een woonhuis in het district Spera trof. Daarbij alleen al vielen negen doden en tien gewonden. Volgens persbureau AP zijn de luchtaanvallen een vergelding voor een aanval van de Pakistaanse Taliban (TTP) op een veiligheidspost in het Hasan Khel-gebied in het noordwesten van Pakistan. Pakistan beschuldigt Afghanistan ervan TTP-leden onderdak te bieden en van wapens te voorzien.

De TTP, een verwante groepering van de Afghaanse Taliban, pleegt in Pakistan geregeld aanslagen op burgers en openbare voorzieningen. De Taliban in Afghanistan ontkennen dat zij TTP-strijders steunen. Deze aanvallen zijn de dodelijkste in weken en doorbreken een periode van relatieve rust. Sinds eind februari zijn Pakistan en Afghanistan verwikkeld in grensgevechten die al honderden levens hebben geëist.

De Verenigde Naties rapporteerden vorige maand dat tussen 1 januari en 31 maart 2025 minimaal 372 burgers omkwamen door het geweld. Tienduizenden mensen uit de grensregio zijn op de vlucht geslagen. De spanningen blijven hoog, terwijl de internationale gemeenschap oproept tot terughoudendheid en dialoog. De humanitaire situatie verslechtert snel, met name voor kinderen en vrouwen die het zwaarst getroffen worden door de escalerende geweldsspiraal





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