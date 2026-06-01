Derrick Luckassen in aanmerking voor WK-selectie van Ghana

Derrick Luckassen lijkt zich op te mogen maken voor deelname aan het WK van 2026. Volgens het Ghanese medium is de voormalig verdediger van PSV en AZ op het punt om te worden opgenomen in de WK-selectie van Ghana, in verband met een blessuregeval.

De 30-jarige Luckassen zou profiteren van een blessure van Alexander Djiku. De verdediger van Fenerbahçe zou door fysieke problemen niet op tijd fit raken voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, waardoor er een plek vrijkomt in de selectie van bondscoach Carlos Queiroz. Volgens het medium geldt Luckassen als de voornaamste kandidaat om die plek over te nemen.

De verdediger debuteerde in maart voor Ghana in een oefeninterland tegen Duitsland en maakte afgelopen seizoen indruk bij Pafos FC. Met de Cypriotische club speelde hij een belangrijke rol in zowel de nationale competitie als de Europese campagne. Luckassen speelde in Nederland onder meer voor AZ en PSV. Daarnaast kwam hij uit voor clubs als Hertha BSC, Anderlecht en Maccabi Tel Aviv.

Een definitieve beslissing over de WK-selectie van Ghana wordt op korte termijn verwacht. Luckassen is de broer van Oranje-international Brian Brobbey





