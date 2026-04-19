Derksen teleurgesteld over NEC na bekerfinale: 'AZ speelde veel beter'

Johan Derksen zag AZ de bekerfinale winnen van NEC, maar was uiterst kritisch over het spel van NEC. Volgens hem ontbrak het de Nijmegenaren aan fitheid en ervaring om onder druk te presteren.

Johan Derksen , uitgenodigd door NEC -directeur Wilco van Schaik voor de bekerfinale, heeft de wedstrijd echter niet volledig gevolgd. Zijn oordeel is kort en krachtig: AZ won geheel terecht omdat ze veel beter speelden, terwijl NEC er niets van bakte.

Over de reden waarom de NEC-spelers er niet fit uitzagen, kon Derksen geen duidelijk antwoord geven, maar hij speculeerde dat de spelers nog niet gewend zijn aan het spelen onder druk. Volgens hem hadden de spelers van NEC in het verleden vaker mogen verliezen om zo meer ervaring op te doen met het omgaan met wedstrijden onder hoge druk. Nu ze eindelijk een finale bereikten, konden ze hiermee niet omgaan.

AZ nam snel een 3-0 voorsprong en na een tegentreffer van NEC uit een hoekschop, liepen de Alkmaarders verder uit naar een 5-1 overwinning. Derksen omschreef de avond als een grote teleurstelling, ondanks de lange autorit van 3,5 uur die hij ervoor had afgelegd.

Het was voor het eerst in lange tijd dat hij weer eens een voetbalwedstrijd in het stadion bijwoonde. Hij gaf echter aan dat het nog wel even kan duren voordat hij weer in een stadion te vinden is. Hij vond er niets aan, grotendeels omdat NEC zo weinig liet zien. De enige partij waar hij enigszins van genoten heeft, was AZ, dat volgens hem uitstekend kon spelen in de kleine ruimte. Hij bestempelde de dag als een ‘flopdag’.

Een aparte opmerking maakte Derksen over de prestaties van AZ. Hij prees met name Dijkstra als geweldig, Mijnans als fantastisch en Smit als geniaal.

De tekst bevat ook een passage waarin de prestaties van Almere City en trainer Alex Pastoor worden besproken. Pastoor wordt geprezen voor het onmogelijke gedaan door Almere te promoveren en vervolgens met realistisch voetbal, bestaande uit lange ballen gevolgd door opbouw, de club in de Eredivisie te houden. Hoewel hij misschien geen wereldtrainer is, verdient hij volgens de auteur meer credits voor zijn prestaties.

Daarnaast wordt er kritiek geuit op de berichtgeving rondom Ajax. De auteur stelt dat Ajax juist negatief wordt belicht, met constante kritiek op beslissingen, trainerskandidaten, spelers en beleid, zonder duidelijke redenen. De auteur roept Willem van Hanegem op om zich hiervan bewust te zijn.

Tot slot wordt er gereageerd op een vermeende uitspraak van Derksen over Alex Pastoor. De auteur geeft aan dat Derksen de hele avond aanwezig was, maar weinig heeft gezegd en dus niet als een ‘wijsneus’ kan worden beschouwd. Hoewel de auteur niet denkt dat Pastoor bij Ajax past, vindt hij wel dat Derksen wederom een aanval pleegt op Pastoor en adviseert hij Derksen om normaal te doen.

De discussie over de bekerfinale en de kritiek van Derksen op NEC vormt de kern van dit nieuwsbericht, aangevuld met bredere voetbaldiscussies over Ajax, Almere City en de rol van analisten





