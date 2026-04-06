Derksen hekelt PEC Zwolle fans na IJsselderby incident en bekritiseert clubleiding

Johan Derksen heeft zich uitgesproken over de rellen en het wangedrag van PEC Zwolle fans tijdens de IJsselderby met Go Ahead Eagles. Hij heeft stevige kritiek op de supporters die gezichtsbedekkende kleding droegen, de afwachtende houding van de clubleiding en pleit voor een verbod op gezichtsbedekking in stadions.

Johan Derksen heeft zich uitgesproken over de gebeurtenissen rondom de IJsselderby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle, waarbij de aftrap door het gedrag van supporters werd uitgesteld. De columnist toont zich scherp in zijn kritiek op de supporters van PEC Zwolle die zondag met gezichtsbedekkende kleding naar de wedstrijd kwamen. Volgens Derksen is dit een duidelijke indicatie van het feit dat deze supporters alleen maar komen om problemen te veroorzaken.

Hij uitte zijn ergernis over het publiek van Zwolle, dat volgens hem als de Blues Brothers met gezichtsbedekking in het stadion aanwezig was. Derksen benadrukt dat supporters die naar wedstrijden komen, hun gezicht gewoon moeten kunnen laten zien en dat er geen reden is om zich daarvoor te schamen. Hij pleit voor een verbod op gezichtsbedekking in stadions en wil dat de autoriteiten hier strenger tegen optreden. Hij is van mening dat de politie in Deventer goed heeft gehandeld door het uitvak te ontruimen.\Derksen kreeg bijval van tafelgenoot Henk Kuipers, die opmerkte dat gezichtsbedekking vaak al onder de trui het stadion wordt binnengesmokkeld, wat volgens hem lastig te controleren is. Derksen prees de aanpak van de politie in Deventer, die volgens hem niet heeft geaarzeld om in te grijpen. Hij vond dat de politie niet mee had moeten gaan in de argumenten dat de wedstrijd per se door moest gaan vanwege het belang ervan. De uitlatingen van Derksen over de directie van PEC Zwolle waren eveneens fel. Hij bekritiseerde de directie voor hun gebrek aan duidelijke uitspraken over het gedrag van de supporters. Volgens Derksen stonden ze erbij en keken ze ernaar, zonder zich uit te spreken of actie te ondernemen tegen de betreffende supporters. Hij vindt dat de directie de supporters die zich schuldig maakten aan het overtreden van de regels, resoluut had moeten afwijzen. Derksen stelt dat deze 'onbenullen' geen echte supporters zijn en dat PEC Zwolle hen liever kwijt dan rijk zou zijn, omdat ze de club een slechte naam bezorgen. Derksen wil dat de club deze supporters in geen geval meer toelaat.\De kritiek van Derksen komt op een moment dat de discussie over supportersgedrag en veiligheid in voetbalstadions oplaait. Er is de laatste tijd steeds meer aandacht voor het gebruik van pyrotechnisch materiaal, het gooien van voorwerpen op het veld en ander wangedrag van supporters. De uitspraken van Derksen tonen aan dat het probleem van supporters die de regels overtreden, nog steeds actueel is. Zijn pleidooi voor een verbod op gezichtsbedekking en zijn kritiek op de directie van PEC Zwolle, zijn een duidelijke oproep om strenger op te treden tegen dit soort gedrag. Het is te verwachten dat de discussie over de veiligheid in voetbalstadions door deze uitspraken nog verder zal worden gevoerd. De vraag is of clubs en autoriteiten bereid zijn om de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid te waarborgen en het voetbal aantrekkelijker te maken voor alle supporters. De controverse rondom de supporters van PEC Zwolle en de uitspraken van Derksen illustreren de complexiteit van de problematiek rond supportersgedrag en de uitdagingen waarmee clubs en autoriteiten worden geconfronteerd





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Go Ahead Eagles walst over PEC Zwolle in IJsselderbyGo Ahead Eagles versloeg PEC Zwolle in de IJsselderby met 5-0, ondanks een vertraging door problemen met supporters van PEC. De wedstrijd begon met een flitsende start voor de Eagles, die al snel op voorsprong kwamen en hun voorsprong verder uitbouwden. De afwezigheid van sleutelspelers aan beide kanten leek geen invloed te hebben op de dominante prestatie van Go Ahead Eagles.

Read more »

Go Ahead Eagles doet PEC Zwolle na ontruimen vak veel pijn in IJsselderbySupporters van PEC moeten het vak verlaten omdat ze gezichtsbedekkende kleding droegen. Daarna vernedert Go Ahead de streekgenoten door met 5-0 te winnen.

Read more »

PEC Zwolle en Go Ahead komen met statement na ontsierde IJsselderbyPEC Zwolle en Go Ahead Eagles hebben gereageerd op de gebeurtenissen rond de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles, waarbij het uitvak werd ontruimd en de wedstrijd uiteindelijk zonder uitsupporters van start ging. De club spreekt van een teleurstellende gang van zaken.

Read more »

Go Ahead Eagles doet PEC Zwolle na ontruimen vak veel pijn in IJsselderbySupporters van PEC moeten het vak verlaten omdat ze gezichtsbedekkende kleding droegen. Daarna vernedert Go Ahead de streekgenoten door met 5-0 te winnen.

Read more »

Gezamenlijk statement Go Ahead Eagles en PEC Zwolle na IJsselderby-ongeregeldhedenGo Ahead Eagles en PEC Zwolle komen met een gezamenlijk statement na de ongeregeldheden tijdens de IJsselderby, waarbij de wedstrijd 97 minuten werd uitgesteld. De clubs uiten hun teleurstelling over het overtreden van afspraken door PEC-supporters, waarna de ME het uitvak moest ontruimen. Go Ahead Eagles won de wedstrijd uiteindelijk met 5-0.

Read more »

Van Dop complimenteert PEC Zwolle na ontsierde IJsselderby: 'Onacceptabel'Algemeen directeur van Go Ahead Eagles, Jan Willem van Dop, was na afloop van de ontsierde IJsselderby niet te spreken over de PEC Zwolle-fans die met gezichtsbedekkende kleding in het uitvak zaten, maar maakte wel een compliment richting de Zwolse club.

Read more »