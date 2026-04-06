Derksen fel tegen uitnodiging Yvonne Coldeweijer bij Vandaag Inside en spreekt zich uit over PSV

Johan Derksen reageert op de suggestie om Yvonne Coldeweijer uit te nodigen bij Vandaag Inside, bekritiseert haar praktijken en spreekt zich uit over de kampioenschap van PSV. Hij veroordeelt het gedrag van bepaalde supportersgroepen.

Johan Derksen heeft zich uitgesproken over de mogelijke uitnodiging van Yvonne Coldeweijer bij Vandaag Inside . De AD Media-podcast opperde de suggestie om Coldeweijer, bekend van haar juice-kanalen, aan tafel te verwelkomen, wat Derksen direct afwees. Derksen uitte zijn duidelijke mening over de praktijken van Coldeweijer, die hij omschrijft als het baseren van informatie op roddels en geruchten om huwelijken te vernietigen en mensen te beschadigen.

Hij vindt dit onfatsoenlijk en begrijpt niet waarom John de Mol met Coldeweijer in zee is gegaan. Hij benadrukte dat het 'divagedrag' van Coldeweijer ook leidde tot het mislukken van een samenwerking met Talpa, waarbij een programma nooit op de buis kwam doordat een hele redactie en twee hoofdredacteuren opstapten. Derksen is dan ook blij dat deze samenwerking niet heeft doorgang gevonden, en ziet het uitzenden van zulke content op een officieel tv-kanaal als een hellend vlak. In een andere context, voorspelden Derksen, Gijp en Genee de uitkomst van de bekerfinale, waarbij ze aangaven dat ze de betere ploeg hadden. Van Gaal ontving een uitnodiging van Genee en Derksen, die voorstelden om een vergelijkbare video te maken. Daarnaast reageerde de tekst op de kampioenschap van PSV. De tekst feliciteert PSV met hun aanstaande kampioenschap en spreekt de hoop uit dat ze de overwinning verdienden. De schrijver toont ook schaamte over het gedrag van een specifieke supportersgroep, die zich misdroegen ondanks de beperkte toelating tot de wedstrijd. De schrijver feliciteert daarnaast de 'normale en fatsoenlijke' PSV-supporters en spreekt de wens uit op een spannendere competitie het volgende seizoen





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Johan Derksen Yvonne Coldeweijer Vandaag Inside PSV Roddels Supporters

United States Latest News, United States Headlines

