Derde week parlementaire enquête: zorgdruk tijdens coronacrisis onder de loep

In de derde week van de parlementaire enquête naar de coronacrisis staat de impact op de zorgsector centraal. Voormalig IC-artsen en OMT-lid Diederik Gommers vertelt over morele dilemma's en keuzes op de intensive care, en de transparantie van beleidsbesluiten.

De parlementaire enquête naar de coronacrisis gaat een derde week in. Deze week staat geheel in het teken van de impact van de pandemie op de zorgsector.

Na een eerste week met getuigenissen over de initiële fase van de pandemie, zal nu onderzocht worden hoe het zorgstelsel onder de enorme druk heeft moeten functioneren en welke morele en praktische dilemma's artsen en verpleegkundigen hebben meegemaakt. Eerder spraken acht getuigen, waaronder virologen en achtergrondfunctionarissen, over de eerste maanden van de crisis.

Deze week staat Diederik Gommers centraal, tot februari 2022 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en lange tijd hoofd IC-arts bij het Erasmus MC in Rotterdam. Gommers was ook lid van het Outbreak Management Team (OMT), het cruciale adviescollege dat het kabinet bijstond tijdens de pandemie.

Zijn getuigenis zal waarschijnlijk ingaan op de bereidheid van IC-artsen om keuzes te maken over welke patiënten wel en niet behandeld konden worden, en de transparantie van het OMT in zijn communicatie naar buitenaf. Uit eerdere uitspraken van Gommers blijkt dat hij vindt dat het OMT meer had kunnen uitleggen over de gronden van zijn besluiten, om zo meer draagvlak te creëren. Ook zal de commissie waarschijnlijk vragen stellen over de ethische afwegingen die artsen moesten maken.

Gommers heeft eerder laten weten dat IC-artsen tijdens de piekmomenten sometimes patiënten hebben geweigerd die zij onder normale omstandigheden wél hadden opgenomen, vanwege gebrek aan middelen. Daarnaast geven huisartsen en verpleeghuisartsen aan dat zij tijdens de hoogtepunten van de pandemie voorzichtiger waren met het doorverwijzen van patiënten naar het ziekenhuis, wat de druk op de ICU's mogelijk heeft verlicht. De commissie wil nagaan of deze zelfstandige keuzes van individuele zorgverleners al dan niet in overeenstemming waren met het totale beleid.

Het liveblog volgt de voortgang van de derde week en brengt de belangrijkste inzichten en重逢momenten van de zittingen





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