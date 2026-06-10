Derde explosie in korte tijd op Warnaar in Poortugaal; politie onderzoekt verband

Voor de derde keer in enkele weken is in dezelfde straat in Poortugaal een explosie gevolgd door brand geweest. De politie onderzoekt of de incidenten met elkaar te maken hebben.

In de Poortugaal se woonwijk Warnaar is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een explosieplaceerd gevolgd door een brand. De incidenten in dezelfde straat gebeuren nu voor de derde keer in enkele weken tijd.

Rond vier uur 's ochtends vond de ontploffing plaats, waardoor de voordeur van een pand ernstig beschadigd raakte en meerdere schoenen door de hitte gesmolten zijn. Volgens meldingen van 112-correspondent waren er inderdaad bewoners aanwezig in het huis tijdens het incident, maar naar huidige informatie zijn er geen gewonden gevallen. Een buurtbewoner, een vrouw, wist het vuur te blussen voordat de brandweer arriveerde.

De eerste twee incidenten speelden zich af in mei: op 15 Mei vond een explosie plaats een paar huizen verderop, waarbij de voorgevel zwartbrand kreeg. Ook toen schrokken bewoners wakker en moesten ze in pyjama's op straat. Die brand kon door de aanwezige bewoner, die met twee katten in huis verbleef, geblust worden. De politie is aan het onderzoeken wat de oorzaak is van de reeks explosies.

Er wordt gespeculeerd of de incidenten verband houden, en of ze allemaal gericht zijn op eenzelfde doelwit. De ware动机 achter deze gewelddadige acties blijft onduidelijk. De nabijgelegen woningen en hun bewoners leven in toenemende angst en onrust door deze opeenvolgende incidenten, wat de lokale veiligheid in vraag stelt. De autoriteiten willen via forensisch onderzoek en getuigenverhoren meer duidelijkheid verschaffen.

Gemeentebestuur en politie werken samen om de oorzaak achter te komen en verdere incidenten te voorkomen. De bewoners hopen op spoedige opheldering en een einde aan deze ongeruststellende gebeurtenissen in hun rustige wijk





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Explosie Brand Poortugaal Warnaar Politieonderzoek

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