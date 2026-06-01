Derde etappe Giro d'Italia Women: Zeskoppige kopgroep met Veenhoven in heuvelachtige rit

Een zeskoppige voortrekkersgroep, waaronder Nienke Veenhoven, heeft een voorsprong van anderhalve minuut op het peloton in de derde etappe van de Giro d'Italia Women. De etappe van 156 kilometer van Bibione naar Buja bevat meerdere klimmen en belooft geen massasprint.

De Nederlandse Nienke Veenhoven van Visma maakt deel uit van deze kopgroep, samen met vijf Italiaanse rensters: Cristina Tonetti, Eleonora Deotto, Barbara Guarischi en Marta Pavesi, en de Canadees Alison Jackson. Gisteren eindigden Veenhoven en Guarischi nog respectievelijk als negende en zesde in een massasprint, wat aantoont dat ze zich in goede vorm bevinden.

De etappe belooft pittig te worden met verschillende klimmen, beginnend met een vierde-categorie klim van een kilometer met een gemiddelde stijging van 6,2 procent, gevolgd door een derde-categorie klim van 1,9 kilometer met een gemiddelde van 9,1 procent. Vlak voor de finish loopt de weg nog eens 5,3 procent op, wat een massasprint onwaarschijnlijk maakt. Elisa Balsamo won gisteren de tweede etappe en blijft daarmee draagster van de roze trui, de leiderschaps trui.

Eerder moest Lorena Wiebes, winnaar van de eerste etappe, zich terugtrekken omdat ze volgens de UCI met een te lichte fiets had gereden. De rode trui voor het sprintklassement wordt gedragen door Lara Gillespie van UAE-ADQ, die tweede eindigde achter Balsamo in het laatste sprintgegeven. Het peloton trekt vandaag de heuvels in ten oosten van Venetië en nabij Udine, met nog een week koers te gaan na de afsluiting van de mannen-Giro





Lorena Wiebes wint de eerste etappe van de Giro d'Italia WomenDe Nederlandse renster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In de massasprint bleef ze de concurrentie meerdere fietslengtes voor en greep de roze trui voor het eerst in haar carrière.

Giro d'Italia Women: Diskwalificatie Wiebes en vluchtgroep voorop in etappe tweeDe Giro d'Italia voor vrouwen is in beweging na de diskwalificatie van Lorena Wiebes. In de tweede etappe vormen twee groepen zich aan de voorzijde, terwijl het peloton de kopgroep met ruim vijf minuten vrijheid gunt.

Balsamo wint massasprint in tweede etappe Giro d'Italia WomenDe Italiaanse renster van Lidl-Trek was de snelste in de massasprint en blijft daarmee ook draagster van de roze trui.

Derde etappe Giro d'Italia Women: heuvels en klimmen wachten op weg naar BujaEtappe 3 van de Giro d'Italia Women leidt het peloton over 156 kilometer van Bibione naar Buja, met verschillende klimmen en een steile finish. Elisa Balsamo leidt het algemene klassement.

