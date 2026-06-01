Derde etappe Giro d'Italia Women: heuvels en klimmen wachten op weg naar Buja

Etappe 3 van de Giro d'Italia Women leidt het peloton over 156 kilometer van Bibione naar Buja, met verschillende klimmen en een steile finish. Elisa Balsamo leidt het algemene klassement.

Vandaag staat de derde etappe van de Giro d'Italia Women op het programma, een rit van 156 kilometer tussen Bibione en Buja , ten oosten van Venetië en nabij Udine.

Het peloton moet zich first weer op een vlakke weg, maar na ongeveer 95 kilometer wacht de eerste echte klim, een berg van de vierde categorie die een kilometer langsteen gemiddelde stijging van 6,2 procent heeft. Daarna volgt nog een klim van de derde categorie, een stuk steiler met een gemiddelde van 9,1 procent over 1,9 kilometer. Bijna aan het eind van de etappe loopt de weg nog eens 5,3 procent op, wat een massasprint onwaarschijnlijk maakt.

Gisteren won Elisa Balsamo de tweede etappe in een massasprint en behoudt daarmee de roze trui. De winner van de eerste etappe, Lorena Wiebes, werd uit koers genuanceerd vanwege een te lichte fiets. De rode trui, voor het sprintklassement, wordt gedragen door Lara Gillespie, die tweede eindigde achter Balsamo. De race voor vrouwen gaat nog een week door





Lorena Wiebes wint de eerste etappe van de Giro d'Italia WomenDe Nederlandse renster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In de massasprint bleef ze de concurrentie meerdere fietslengtes voor en greep de roze trui voor het eerst in haar carrière.

Giro d'Italia Women: Diskwalificatie Wiebes en vluchtgroep voorop in etappe tweeDe Giro d'Italia voor vrouwen is in beweging na de diskwalificatie van Lorena Wiebes. In de tweede etappe vormen twee groepen zich aan de voorzijde, terwijl het peloton de kopgroep met ruim vijf minuten vrijheid gunt.

Balsamo wint massasprint in tweede etappe Giro d'Italia WomenDe Italiaanse renster van Lidl-Trek was de snelste in de massasprint en blijft daarmee ook draagster van de roze trui.

