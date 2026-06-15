Derde demonstratie tegen asielbeleid dreigt in Twenterand, graffiti met White Power aangetroffen

De gemeente Twenterand verwacht een nieuwe demonstratie in Vriezenveen, maar de organisator heeft nog geen melding gedaan. Ondertussen is in Vroomshoop en Den Ham graffiti gevonden met racistische teksten.

De gemeente Twenterand verwacht dat er morgen opnieuw een demonstratie plaatsvindt in Vriezenveen tegen het asielbeleid. Tot nu toe is er echter nog geen officiële melding van de organisator ontvangen.

De gemeente roept de organisator dringend op om dit alsnog te doen, omdat een melding minimaal 48 uur van tevoren vereist is. Als het protest doorgaat, is het al de derde demonstratie in drie weken tijd binnen de gemeente. Twee weken geleden vond er ook een demonstratie plaats zonder voorafgaande melding. Ondanks het ontbreken van de melding ging het protest destijds wel door.

De gemeente trof toen extra veiligheidsmaatregelen met de aanwezigheid van politie. Honderden mensen verzamelden zich op het plein om te demonstreren tegen het asielbeleid. Later op de avond moest de Mobiele Eenheid (ME) ingrijpen en politiehonden en wapenstokken gebruiken om het plein leeg te krijgen. Twee minderjarigen werden aangehouden voor bezit van verboden vuurwerk en geweldpleging.

Een week later volgde opnieuw een demonstratie, die dit keer wél correct was aangemeld bij de gemeente. Burgemeester Gerrit Jan Gorter was hier blij mee.

'Ik denk dat we met elkaar op een heel goede manier de veiligheid hebben gewaarborgd', zei hij die avond. Desondanks werden ook die avond in totaal drie aanhoudingen verricht: één voor het overschrijden van een gebiedsverbod en twee voor het beledigen van politieagenten. Nu lijkt het erop dat er dinsdagavond weer een protest zal zijn in Vriezenveen. Op sociale media wordt opnieuw opgeroepen om te protesteren op het Manitobaplein.

Ook deze demonstratie is tot nu toe niet officieel gemeld. De gemeente verzoekt de organisator opnieuw om dit alsnog te doen. Intussen zijn er afgelopen weekend op verschillende plekken in Vroomshoop en Den Ham uitingen tegen het asielbeleid aangetroffen. Zo hingen er Nederlandse vlaggen met teksten als 'Twenterand is vol' en vlaggen met het VOC-logo.

Ook is er graffiti aangetroffen op onder meer bushokjes, muren bij het station en de gemeentewerf op het industrieterrein. Daarop stonden teksten als 'White Power' en 'AZC weg ermee'. Het is nog onduidelijk wie achter de actie zit. De politie zoekt getuigen en roept mensen op om zich te melden als ze iets hebben gezien of als ze relevante informatie hebben.

De gemeente Twenterand betreurt deze incidenten en benadrukt dat dergelijke uitingen niet bijdragen aan een constructieve dialoog. Inwoners worden opgeroepen om op een vreedzame manier hun stem te laten horen. De burgemeester heeft aangegeven dat de gemeente blijft streven naar een veilige en leefbare omgeving voor iedereen, ongeacht achtergrond of overtuiging. De komende dagen zal de politie extra surveilleren in de getroffen gebieden om verdere escalatie te voorkomen





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