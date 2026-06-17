Denzel Dumfries: Van WC-held tot onzichtige held op het WK?

Denzel Dumfries was vier jaar geleden de ster van het Nederlands elftal op het WK. Nu lijkt hij onder bondscoach Ronald Koeman in een ander systeem minder op te vallen. Wat betekent deze verandering voor zijn rol en toekomst?

Denzel Dumfries is al jaren een onmisbare speler in het Nederlands elftal, met 22 assists en 11 doelpunten in 73 interlands. Echter, tijdens het WK openatie against Japan leek hij onzichtbaar, een contrast met zijn cruciale rol vier jaar geleden tegen de Verenigde Staten.

In Qatar was hij een doorslaggevende factor: twee assists en een doel in de 3-1 overwinning, wat zijn status als van Gaals cruciale wapen versterkte. Momenteel speelt bondscoach Ronald Koeman in een aanvallend 4-3-3 systeem, waardoor Dumfries minder ruimte heeft om de hele flank te controleren. Defensief moet hij meer op zijn positie blijven, wat zijn dynamiek beperkt. Statistieken tonen dit aan: tegen Japan slechts 8 loopacties zonder bal vergeleken met 94 in Qatar.

Ook zijn balcontacten lagen iets lager. Desondanks bleef zijn samenwerking met rechtsbuiten Crysencio Summerville sterk. Summerville trekt naar binnen, maakt ruimte voor Dumfries en scoort zelf. Koeman kiest voor Summerville boven Jeremie Frimpong vanwege betere combinatiemogelijkheden.

Dumfries zal naar verwachting dit zomer naar Real Madrid vertrekken, maar bij dit WK blinkt hij (nog) niet uit. Zijn rol is veranderd, maar hij blijft essentieel binnen het team. De toekomst zal uitwijzen of hij weer de 'Galactische' prestaties van 2022 kan evenaren





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