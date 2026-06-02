Denzel Dumfries: van amateur tot ster bij Real Madrid

Het bewogen verhaal van Denzel Dumfries, die van een onbekende amateur bij Barendrecht uitgroeide tot een vaste waarde bij Oranje en Internazionale, en nu op het punt staat om bij Real Madrid een nieuw hoofdstuk toe te voegen aan zijn indrukwekkende carrière.

Denzel Dumfries , geboren op 18 april 1996 in Rotterdam, groeide op in een omgeving waar voetbal centraal stond. Al op jonge leeftijd speelde hij bij de amateurs van Smitshoek, Spartaan'20 en BVV Barendrecht.

Zijn talent bleef niet onopgemerkt, maar zijn pad naar de top verliep anders dan bij veel leeftijdsgenoten. Toen bondscoach Giovanni Franken hem in 2014 benaderde om voor Aruba uit te komen, stond Dumfries voor een belangrijke keuze. Hij wilde wel spelen, maar weigerde een officiële interland te spelen. ,Ik was daar heel scherp in, ik deed het gewoon niet.

Ik werd erom uitgelachen ja, mensen verklaarden me voor gek,' vertelde hij later aan Voetbal International. Zijn ambitie was duidelijk: hij droomde van Oranje, ook al was hij nog amateur. Het duurde even voordat een betaald voetbalorganisatie hem oppikte. Excelsior toonde interesse, maar Dumfries zat in havo 5 en wilde liever bij Barendrecht blijven.

In de kaartenbakken van de KNVB in Zeist kwam zijn naam niet voor, maar zijn vastberadenheid bleef. In 2014 kreeg hij eindelijk een profcontract bij Sparta Rotterdam, een kans die hij met beide handen aangreep. Zijn debuut in het betaalde voetbal volgde op 20 februari 2015, en een seizoen later was hij al basisspeler. Met Sparta werd hij kampioen van de Eerste Divisie en werd uitgeroepen tot het grootste talent van de competitie.

Na twee seizoenen in de Eredivisie met Sparta maakte hij de overstap naar SC Heerenveen. In Friesland liet hij direct zien wat hij waard was: in zijn debuut tegen FC Groningen gaf hij twee assists. Dumfries, een aanvallend ingestelde rechtsback, groeide in zijn seizoen bij Heerenveen uit tot een van de revelaties met vier goals en zeven assists. Dat leverde hem een transfer naar PSV op in de zomer van 2018 voor meer dan 5 miljoen euro.

Bij PSV miste hij geen enkele competitiewedstrijd in zijn eerste seizoen en debuteerde hij in de Champions League. Op 13 oktober 2018 maakte hij ook zijn debuut voor het Nederlands elftal in een Nations League-duel tegen Duitsland, dat met 3-0 werd gewonnen door goals van Virgil van Dijk, Memphis Depay en Georginio Wijnaldum. In Eindhoven werd Dumfries aanvoerder, maar een landstitel bleef uit. In 2021 vertrok hij voor ruim 14 miljoen euro naar Internazionale.

Ook in Milaan had hij weinig tijd nodig om te wennen. Met zijn tomeloze energie in 45 officiële wedstrijden in zijn debuutseizoen veroverde hij snel een plek in de harten van de fans. Zijn prijzenkast vulde zich met de Supercoppa en Coppa Italia in 2021, gevolgd door nog twee van elk en twee landskampioenschappen. Bij Oranje was hij een vaste basiskracht en scoorde belangrijke goals in kwalificaties, Nations League en op het WK in Qatar.

Vorig seizoen maakte hij indruk in de halve finale van de Champions League door twee keer te scoren tegen Barcelona. Die prestatie trok de aandacht van Barça-aartsrivaal Real Madrid. Na 207 wedstrijden voor Inter met 27 goals en 28 assists, en 71 interlands voor Oranje (11 goals en 22 assists), lijkt Dumfries op dertigjarige leeftijd zijn carrière een prachtig nieuw hoofdstuk te geven bij de Koninklijke





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