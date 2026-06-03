Denzel Dumfries naar Real Madrid: droomtransfer van Nederlands international bijna een feit

Denzel Dumfries staat op het punt om een droomtransfer naar Real Madrid te maken. De Nederlands internationale verdediger zal naar verwachting voor twintig miljoen euro van Internazionale naar Spanje verhuizen, mits Florentino Pérez de komende presidentsverkiezingen wint. Real Madrid ziet Dumfries als de opvolger van Dani Carvajal en moet concurreren met Trent Alexander-Arnold. Tegelijkertijd is de club ook bezig met de transfer van Ibrahima Konaté.

Denzel Dumfries speelt volgend seizoen voor Real Madrid . Dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano dinsdag. De rechtsachter van Internazionale en het Nederlands elftal verkast voor twintig miljoen euro naar de hoofdstad van Spanje.

De transfer is volgens Romano zo goed als klaar, enkel formele stappen wachten voordat Dumfries de droomtransfer kan afronden. De laatste dagen wordt er veel gemeld over de onderhandelingen tussen Real Madrid en Dumfries. Nadatop dinsdag gemeld werd dat een persoonlijk akkoord dichtbij is, lijkt dit akkoord er nu dan echt te zijn. Dumfries kan echter pas tekenen als Florentino Pérez de presidentsverkiezingen van de club op 7 juni wint.

Door een clausule in zijn contract is Dumfries voor twintig miljoen op te halen bij Internazionale. De rechtsback maakte vijf jaar geleden de transfer van PSV naar Milaan en groeide uit tot een vertrouwde kracht. Hij speelde in totaal 207 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij 27 keer scoorde en 28 assists gaf. Ook werd hij twee keer landskampioen.

Nu wacht dus de volgende stap in zijn carrière. Hij zou met de goedkeuring van toekomstig trainer José Mourinho zijn en moet de opvolger worden van Dani Carvajal. De 34-jarige clubicoon verlaat de hoofdstad aan het einde van dit seizoen na 451 wedstrijden. Dumfries kan rekenen op de concurrentie van Trent Alexander-Arnold bij Real.

Dumfries wordt niet de enige defensieve versterking bij Real Madrid, weten meerdere toonaangevende media. De Spaanse grootmacht is ook al rond met Ibrahima Konaté, die transfervrij overkomt van Liverpool





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