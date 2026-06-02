Denzel Dumfries kan deze zomer voor minder dan 25 miljoen euro vertrekken dankzij afkoopclausule

Transferexpert Fabrizio Romano meldt dat de Oranje-international een afkoopclausule van onder de 25 miljoen euro heeft. Real Madrid en Liverpool hebben interesse, terwijl Inter Milaan beperkt onderhandelingsmacht heeft.

Denzel Dumfries , de Nederlandse rechtsback die sinds 2022 bij Inter Milaan onder contract staat, zit deze zomer in een bijzondere positie. Zoals transferexpert Fabrizio Romano dinsdagmorgen meldde, heeft de Hollandse international een afkoopclausule in zijn contract staan.

Dat betekent dat hij - mits zijn klub de gevraagde som accepteert - zich zelfstandig kan terugtrekken uit de overeenkomst en naar een andere club kan vertrekken. De clausule bedraagt volgens de berichtgeving iets minder dan 25 miljoen euro, een bedrag dat relatief laag is voor een speler van zijn kaliber en dus veel interesse wekt bij de grootste Europese topclubs. Reële interesse komt al snel naar voren vanuit Spanje.

Real Madrid, die al lange tijd naar een dynamische aanvaller met verdedigende kwaliteiten zoekt, is in contact met het entourage van Dumfries om een mogelijke overstap te bespreken. Dankzij de afkoopclausule hoeft de Spaanse reus niet eerst met Inter te onderhandelen over een transfersom; de financiële drempel ligt nu bij de afgesproken clausule.

De club zou dus direct kunnen profiteren van de mogelijkheid om de Nederlandse vleugelverdediger binnen te halen, zonder de vaak lange en ingewikkelde onderhandelingsrondes die bij reguliere transfers spelen. Ook de Engelse Premier League toont belangstelling. Liverpool heeft Dumfries van dichtbij gevolgd en heeft duidelijk laten merken dat zij de Nederlandse back als een mogelijke versterking zien, zeker gezien hun recente defensieve problemen.

Desondanks moet de speler nog steeds rekening houden met zijn lopende contract bij Inter, dat hem tot medio 2028 bindt. Het feit dat de afkoopclausule zo laag is, maakt het echter mogelijk dat zowel Real Madrid, Liverpool als andere potentiële kopers - denk aan clubs uit de Duitse Bundesliga of de Franse Ligue 1 - een realistischer bod kunnen uitbrengen.

Voor Dumfries betekent dit dat hij zich in de zomermaanden in een unieke onderhandelingspositie bevindt, met meerdere topclubs die hem actief benaderen, terwijl Inter - ondanks hun eigen ambities - weinig macht heeft om een hoge transfersom af te dwingen. De komende weken zullen cruciaal zijn voor de Nederlandse international, die zal moeten kiezen tussen een mogelijke droomovergang naar Spanje, een Engelse uitdaging, of het blijven bij Inter waar hij nog enkele seizoenen te gaan heeft





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