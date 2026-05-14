Denzel Dumfries' Italiaanse succes en transfergeruchten

Denzel Dumfries heeft een uitstekende vorm waarin hij zich bevindt voor het WK. Zijn prestaties in de Italiaanse competitie zijn goed ontvangen, met superlatieven als 'beslissend' en 'cruciaal' voor Inter. Ook zijn transfergeruchten naar Premier League-clubs zijn onderwerp van gesprek.

Denzel Dumfries vertrekt over minder dan een maand in een uitstekende vorm naar het WK. Ook woensdagavond, na de gewonnen Coppa Italia , is de wingback van Inter nazionale de man over wie in Italiaanse media volop geschreven wordt.

De superlatieven vliegen Dumfries om de oren. Inter won de finale van de Coppa Italia met 0-2 van SS Lazio, waar Kenneth Taylor en Tijjani Noslin in de basis stonden. Met een assist was Dumfries van grote waarde voorCorriere dello Sport is eveneens vol lof over Dumfries.

'Hij valt op', valt te lezen. 'Alleen al zijn aanwezigheid is genoeg om de tegenstander angst aan te jagen. ' Dumfries krijgt opnieuw een 7,5 als rapportcijfer. De Italiaanse tak van Eurosport is met een 7 iets gematigder, al liegt het commentaar er niet om.

'In sommige wedstrijden is hij Inters geheime wapen, vooral wanneer hij met deze mate van agressie speelt. ' noemt Dumfries 'beslissend'. Een 7 krijgt de rechtervleugelverdediger als beoordeling.

'Hij had een paar waarschuwingen van Chivu nodig, want hij moest het veld verbreden. Het werd de aanleiding voor de 0-2, waar hij de bal van Nuno Tavares afsnoepte en een assist in huis had.

' is Dumfries 'cruciaal' voor Inter. 'Het was niet per definitie overweldigend, maar als hij de ruimte krijgt om aan te vallen, zorgt hij voor problemen bij de tegenstander. Hij is cruciaal voor het spel van Chivu', aldus de krant, die Dumfries een 6,5 geeft. Het zijn mooie weken voor Dumfries, die na een lange revalidatie zowel het kampioenschap als de beker met Inter in de wacht wist te slepen.

Eind deze maand zal hij zich in Zeist melden voor de voorbereiding op het WK in Amerika.

50 miljoen voor de beste speler van de eredivisie (die zich ook in de CL heeft laten zien) is simpelweg marktconform.

'Grapjes' over handdoeken en hilarische vergelijkingen met Kees Smit ten spijt. Dit is dus exact waarom ik de moderne voetbalwereld verafschuw





